İşte Bülent Korkmaz'ın yeni takımı

Esenler Erokspor, teknik direktörlük görevi için Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Mehmet Altıparmak ile yolların ayıran İstanbul ekibi takımın başına eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Korkmaz'ı getirdi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Esenler Erokspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağlamıştır. Yeni hocamız Bülent Korkmaz'a ve ekibine hoş geldin der, nice başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray kaptanı olarak futbolculuğunu sarı kırmızı forma altında geçiren Korkmaz Kayseri Erciyesspor'da teknik direktörlüğe başladı. Daha sonra Galatasaray, FK Bakü, Karabükspor, Başakşehir, Mersin İdman Yurdu, Antalyaspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Rizespor'u çalıştırdı.