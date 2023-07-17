İşte çocuklardaki duruş bozukluğu için öneriler

Editör: Erkavim Yıldırım

Aileler çocuklarını mutlaka izlemelidirler. Ayakta çok uzun süre durduğunda kamburlaşıyorsa ve başı önde duruyorsa duruş bozukluğu ortaya çıkmış demektir. Çocuklar özellikle boyun ve sırt ağrısı çekiyorlarsa aileleri tarafından mutlaka doktora götürülmelidirler. Çocuklardaki doğru duruş ise; arkadan baktığınızda, kafatası kemiği ile boyun omurgasının birleşim yeri, kuyruk sokumuna doğru dik bir şekilde inmeli, omuz yükseklikleri eşit olmalı. Sırt ve bel eğrilikleri çok çıkık ya da düz olmamalıdır. Çocuklarda iki çeşit duruş bozukluğu vardır. Omurganın yana eğriliği ve sırt omurgasının arkaya doğru aşırı kavislenmesidir. Bunlardan hangisi olursa olsun çocuğunuzda izlenirse hemen doktora başvurulmalıdır. Bunların dışında ortaya çıkan duruş bozuklukları ise, alışkanlık ve vücudun kötü kullanılmasına bağlı ortaya çıkanlardır. Bu tip duruş bozuklukları çeşitli egzersiz, doğru oturma alışkanlığı ile önlenebilir.

AİLELERİN YAPMASI GEREKENLER

Çocuklarınızın sandalyede uzun süre oturmasına ve hareketsiz kalmasına izin vermeyin.

Çocuklarınızın gözünde problem varsa mutlaka doktora götürün. Yoksa monitörü ya da okuduğu kitapta ki yazıyı görmek için boynunu ileri doğru çıkaracaktır. Bu da boynunun önde olmasına neden olabilir.

Okul çantasına vücuduna yakın hafif kitapları koyun. Diğer tarafa ağırları dizin.



Masa, sandalye ve bilgisayarı doğru konumlandırmak önemli. Bilgisayar monitörünün göz hizasında olmasına özen gösterin.

Çocuklarınızı yüzme, koşu, basketbol gibi spor aktivitelerine yönlendirmelisiniz. Hem özgüvenleri artacak hem de kasları güçlenecektir.

Ergenlik konusunda çocuklarınızı aydınlatın. Özellikle kız çocukları vücutlarında olacak değişiklikleri göstermemek için kambur durabiliyorlar.