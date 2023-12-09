İşte damar yollarını açan ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Hardal otu; Kılcal damarları temizler ve iltihabın oluşumunu engelleyerek damar sağlığı için de oldukça faydalı bir bitkidir.

EN İYİ DAMAR AÇICI BİTKİLER

Zencefil

Sarımsak

Zerdeçal

Yaban Mersini

Keşişkülahı

HARDAL OTU NASIL KULLANILIR?

Hardal ruhu : Ilık suya, dövülmüş hardal tohumu konularak elde edilir. Çok tahriş edici bir maddedir. Deriyi kızartır ve yakar.

Siyah hardal: Çiçekleri sarı, meyvesi dört köşeli, kısa ve sivridir. Hekimlikte; göğüs hastalıklarında kullanılır.

Taneleri, siyah hardalınkinden daha büyüktür. Hekimlikte; daha ziyade siyah hardal tohumu kullanılır. Tesirli maddesi "potasium mironat" ve "sinigrin"dir.

Hardal kağıdı : Hardal tozunun, kauçuk mahlülü aracılığıyla kapıda yapıştırılması suretiyle elde edilir. Bu kağıt ılık su ile ıslatılıp, hardallı tarafı cilde tatbik edilir.

Hardal banyosu : Temiz bir tülbentin içine 150 - 500 gram hardal tozu konur. Çıkın yapıldıktan sonra banyo suyuna konur. Hardal kağıdı, keten tohumu lapası veya hardal banyosu 10-15 dakikadan fazla tatbik edilmemelidir.