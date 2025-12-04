TBMM bünyesindeki süreç komisyonuna tüm partiler kendi raporlarını sundu ancak henüz bu raporların tam içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı. DEM Parti ise istisna.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda partisinin hazırladığı rapora ilişkin bilgi vererek, "Suç işleyen ya da işlemeyenler gibi ayrımcı kategoriler getirilmemelidir. Umut ilkesi getirilmelidir, Terörle Mücadele Kanunu kaldırılmalıdır" dedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19'uncu kez toplandı. AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinden oluşan heyetin İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yapılan ilk toplantıda konuşan DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, şunları söyledi:

KÜRTLER KAPI DIŞINDA KALMIŞ

Çiçek, partisinin raporunun altı bölümden oluştuğunu, toplamda 125 sayfa olduğunu ve üzerinde çalıştıklarını belirtirken yine Cumhuriyet’in kuruluşuna sataşan Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin de malumu olduğu üzere, Cumhuriyet kurulurken Kürtlerin hukuk kapısının dışında tutulduğundan hareketle, birinci bölümde Kürt halkının hukuk kapısından içeri girmesi ve demokratik cumhuriyet bağlamının ele alınmasını zorunlu görüyoruz. Kürt halkının hukuk kapısından içeri girmesi, kalıcı barış ve demokratik cumhuriyet için tüm aktörlere ortak irade çağrısıyla bitmeli diye düşünmekteyiz. Umut ilkesi dediğimiz şey, sadece hukuki ve teknik bir mesele olarak görülmemeli; insan onurunun ve hukuksal eşitliğin zorunlu sonucudur. Terörle Mücadele Kanunu'nun tamamen yürürlükten kaldırılmasını, barış ve demokratik toplum hedefine ulaşmada önemli bir eşik olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz."