İşte en iyi koşu zamanı

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, zayıflamak için yapılacak spor için en etkili zamanı ortaya koydu...

Deniz Dallı KAYNAK: AA
İşte en iyi koşu zamanı

Araştırma kapsamında İsveçli bilim insanları, farelerin, insanlarda sabah egzersizine tekabül eden ve "aktif erken devre" olarak bilinen dönem ile dinlenme dönemlerine denk gelen zamanlarda yapılan yoğun tempolu egzersiz sonrası vücut yağ oranlarını incelendi.

İngiltere merkezli MyLondon sitesinin, Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına dayandırdığı haberine göre, bilim insanları, sabah saatlerinde yapılan egzersizlerin, kilo vermede daha etkili olduğu sonucuna ulaştı. Araştırmada, söz konusu incelemenin, beslenmeden bağımsız olarak ele alındığı belirtildi. Elde edilen sonuçlara göre aktif devrede yapılan egzersiz, farelerin metabolizmasını daha çok hızlandırdı.

İsveç Karolinska Enstitüsü'nden Prof. Dr. Juleen Zierath, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Elde ettiğimiz sonuçlar, metabolizmayı hızlandırma ve yağ yakma konularında, sabah yapılan egzersizin akşam yapılan egzersize oranla daha etkili olabileceğini gösteriyor. Eğer bu doğru ise, bu durum kilolu kişiler için önemli bir bulgu olabilir." diye görüşünü belirtti.
Araştırmacılar, insan vücudundaki biyolojik saatin işlevinde olduğu gibi, günün farklı saatlerinde yapılan egzersizlerin de metabolizmaya etkilerinin farklı olduğuna dikkat çekiyor.

AA

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