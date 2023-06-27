İşte Fenerbahçe'nin Zaha'ya yaptığı teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Cyristal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'ya yaptığı teklif ortaya çıktı.

İşte Fenerbahçe'nin Zaha'ya yaptığı teklif

İtalyan basını Fenerbahçe'nin Cyristal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'ya astronomik bir teklif yaptığını öne sürdü.

Haberde sarı lacivertlilerin Fildişi Sahilli kanat oyuncusuna yıllık 6 milyon euro vermeyi önerdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin yeni santrforu Edin Dzeko'yu Zaha ile desteklemek amacında olduğu belirtilen haberde, görüşmelerin sürdüğü de belirtildi.

Ancak Zaha'ya Suudi Arabistan'dan da 12 milyon euroluk bir teklif yapıldığı ifade edilirken, ünlü futbolcunun düşünmek için süre istediği bildirildi.

Zaha yıllardır formasını giydiği Cyristal Palace'de son sezonunda 28 maçta 7 gol attı.


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