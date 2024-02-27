İşte Galatasaray ve Abdulkadir Bitigen gerçeği. 4 maçta 4 kez bunu yaptı

Galatasaray, Antalyaspor karşısında zorlanmasına rağmen 2-1 kazandı.

Ancak maçtan sonra Galatasaray'ın galibiyetinden çok hakem Abdulkadir Bitigen'in kararları konuşuldu.

Bitigen maçta Galatasaray lehine 2 kez penaltı kararı verdi. Bunlardan biri kaçtı, diğeri gol oldu. Sarı kırmızılı takım sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Abdulkadir Bitigen'le ilgili bir istatistik de dikkat çekti.

Bitigen'in bu sezon 4 kez Galatasaray'ın maçını yönettiği, 5 kez de penaltı noktasını gösterdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçta 1, Adana Demirspor'u 3-1 yendiği maçta 1, son olarak Antalyaspor maçında da 2 penaltı çaldı.

Bitigen, Fenerbahçe'nin 3 maçında da 2 kez penaltı kararı verdi.

Abdulkadir Bitigen bu sezon yönettiği 14 maçta 11 kez penaltı noktasını gösterdi.

