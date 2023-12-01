İşte hafızanızı dinç yapacak kahvaltı

Kahvaltı, büyüyen vücut ve beyin için güne başlamanın en iyi yolu. Beyin ve diğer sistemler, dengeli ve düzenli beslenmezse yeterince verimli çalışamaz.

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte hafızanızı dinç yapacak kahvaltı

Çocuklarda, yeni bilgileri öğrenmekte, dikkat etmekte ve belleklerini kullanmakta zorluklar yaşanabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Karlı, kahvaltının çocuklar için neden önemli olduğunu açıkladı.

İşte sabahları dengeli kahvaltı yapmak için dört temel besin grubu:

Süt ve ürünleri, et -yumurta - kuru baklagiller, sebze ve meyve, ekmek ve tahıllar.

Yeterli ve dengeli beslenmek için bu besin gruplarından her gün her öğünde almak gerekir.

Kahvaltı, günün ilk öğünü olduğu için bu besin gruplarını dengeli bir şekilde içermesi çok önemlidir.

Uluslararası dergilerde yayınlanan birçok çalışma, kahvaltı yapan ve yapmayan çocukları karşılaştırmıştır.

Kahvaltı yapan çocukların, yapmayanlara göre hem zihinsel ve okul performanslarının hem de obezite riskinin daha iyi olduğu gösterilmiştir.

KAHVALTIDA NELER YENMELİ?

Kahvaltıda kan şekerini hızlıca yükseltip düşüren karbonhidratlardan çok, protein bakımından zengin süt, yumurta, peynir gibi besinler tercih edilmelidir. Ayrıca bağışıklık sistemini destekleyen vitamin, mineral ve liflerden zengin taze sebze ve meyve de kahvaltıda olmalıdır. Günlük enerji ihtiyacını karşılamak için de tahıllı ekmek, yulaf, kinoa gibi besinler alınmalıdır. Bu beslenme şekli, kan şekerinin daha dengeli seviyede kalmasına yardımcı olur.

Kahvaltı yapmayan çocuklarda ise derslerde konsantrasyon ve anlama eksikliği, dikkat süresinin kısalığı, öğrenme güçlüğü, teneffüslerde sağlıksız atıştırmalıklar, kan şekerindeki ani değişimler nedeniyle derslerde yorgunluk ve uyku hali gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Kahvaltı sadece beslenmek değildir Aile bireylerinin birlikte kahvaltı etmesi, iletişimi kuvvetlendirir. Kahvaltı için yeterli zaman ayırmak, erken kalkmayı, geç yatmamayı, vücudun 24 saatlik ritmini düzenlemeyi sağlar, çocukların öz disiplinini geliştirir. İleride obezite ve bununla ilgili sağlık sorunlarını önlemek açısından da önemlidir.

Sağlıklı beslenen ve düzenli kahvaltı yapan çocuklar, daha enerjik ve canlı olur.

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