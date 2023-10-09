İşte HAMAS saldırısının mimarı. Lakabı Misafir. Bir kolu ve bacağı yok

Financial Times, Hamas’ın askeri kanadının başındaki isim Muhammed Deif ile ilgili detaylı bir haber paylaştı.

İşte HAMAS saldırısının mimarı. Lakabı Misafir. Bir kolu ve bacağı yok

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın Cumartesi günü İsrail’e başlattığı “Aksa Tufanı” isimli saldırının arkasındaki isim gündem oldu…

Binlerce insanın hayatını kaybettiği olayların fitilini ateşleyen Hamas’ın askeri kanadının başındaki isim Muhammed Deif ile ilgili detaylı bir haber İngiliz Financial Times tarafından yayınlandı.

Gazete, “Misafir: İsrail’e düzenlenen ölümcül saldırının arkasındaki mimar” başlığını kullanırken Cumartesi günkü saldırıdan sonra yayınladığı videoda Deif’in sesinin yumuşak tonda olduğu belirtildi.

Deif o videoda, “Halkımıza karşı işlenmeye devam eden suçlar ışığında, işgal çılgınlığı ve uluslararası yasa ve kararların inkârı ışığında ve Amerika ve Batı’nın desteği ışığında, düşmanın artık hesap vermeden isyan edemeyeceğini anlaması için tüm bunlara bir son vermeye karar verdik” demişti.

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MİSAFİR LAKABININ ANLAMI

Deif’in lakabının “Misafir” olduğunu hatırlatan gazete, bunun Filistinli Deif’in İsrail istihbaratına yakalanmamak için her gece başka bir Filistinlinin evinde kalmasından geldiğini aktardı. Cumartesi günkü saldırının Deif’in en ölümcül hamlesi olduğu da belirtildi.

Yaklaşık 20 yıl önce İsrail’in hava saldırısında ölümden dönen ve bir kolu ve bir bacağını kaybettiği kayıtlara geçen Deif’in Hamas ve Filistinliler tarafından çok saygı gördüğü belirtildi.

Financial Times’a konuşan Filistinli profesör Mkhaimar Abusada, “Bu saldırıdan önce Deif kutsal bir kişiydi ve hem Hamas hem de Filistinliler tarafından saygı duyuluyordu. Onun İsrail’e yönelik bu son operasyonu onu bir tanrı mertebesine getirecektir” dedi.

REHİNE FAKTÖRÜ

Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırıda elde ettiği en büyük kazanım ise kaçırılan İsrailliler oldu… Hamas’ın çok sayıda İsrailliyi sınırdan geçirerek Gazze’ye götürdüğü kayıtlara geçerken, bu sayede Hamas’ın elinin rahatlayacağı öne sürüldü.

İsrail, 5 yıl esir olarak kalan Gilad Shalit isimli asker karşılığında Hamas’a 1000 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. Shalit’in müzakerelerine katılan bir diplomat, “Hamas, İsrailli esirler konusunda sabrın ihtiyaçları olan tek şey olduğunu biliyor. Zaman içerisinde İsrail kamuoyu hükümete baskı yaratacaktır. Hamas’ın beklemesi gerekiyor” dedi.

Deif hakkında açıklamalar yapan uzmanlar, onun Filistin içerisinde gölgeler içinde yaşadığını ve sessiz bir karakteri olduğunu söyledi. Deif’in başarı için şiddet kullanmaktan çekinmediği de belirtildi. Deif’in Filistin içerisindeki siyasi bölünmelerle de ilgilenmediği aktarıldı.

Öte yandan Deif’in Gazze’nin altındaki tünellerin yapımının mimarı da olduğu ve onlarca yıl süren çalışmaları yönettiği de belirtildi. Gerçek ismi bile bir muamma olan Deif’in eski tek bir fotoğrafı bulunuyor.

HEDEFİ BELLİ OLDU

Öte yandan İsrailli yetkililer Cumartesi günkü saldırıda Deif’in amacıyla ilgili de yorum yaptı.

Yetkililer, “Deif, yüksek etki yaratacak hedeflere yöneldi. Yerleşimciler ya da işgal altındaki topraklarda bulunan askerler. Kudüs ve Tel Aviv’deki otobüsler” dedi.

Cumartesi günkü saldırı ile ilgili bir açıklama yapan İsrailli bir yetkili, “Artık barış görüşmeleri olmayacak, misilleme olacak” dedi. Financial Times ise bu açıklamaları, “Bu da tam Deif’in istediği bir şey” şeklinde yorumladı.

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