İşte insanların korkulu rüyası olan kilolardan diyetten sonra koruma yolları…

Diyet ne kadar başarılı olursa, kilo koruma süresi de o kadar kısalıyor. Bu süre, kişinin metabolizmasına ve yaşam tarzına göre farklılık gösteriyor.

Kilo koruma programı, diyet sonrası alınan enerjinin yavaş yavaş arttırılması ve harcanan enerji ile denge kurulması üzerine kurulu. Kişi, bu dengeyi ne kadar çabuk sağlarsa, kilo koruma programını da o kadar çabuk bitirir. Beslenme uzmanları, diyet süresi ile kilo koruma süresinin aynı olması gerektiğini söylüyor. Yani 6 ay diyet yaptıysanız, 6 ay da kilo koruma programına uymalısınız.

SAĞLIKLI DİYET LİSTESİ NASIL OLMALIDIR?

Kilo vermek isteyenlerin beslenme programında, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besin gruplarını içeren yeterli ve dengeli besinler bulunmalıdır.

Sağlıklı bir diyet listesi, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral gibi vücudun yapı taşları olan besin gruplarını kapsamalı ve vücudun ihtiyacı olan kaloriyi karşılamalıdır. Ayrıca hazırlanan diyet listesi, tek bir besine bağımlı olmamalı, çeşitli besinlerden oluşmalı ve diyeti sıkıcı hale getirmemelidir.

Kilo verme hedefine ulaşmak için, diyet listesi kişinin cinsiyet, yaş, beslenme alışkanlığı, maddi durum, çalışma koşulu gibi faktörlere göre hazırlanmalıdır.

Listede yer alan yemekler, kolay yapılabilir, pratik, damak tadına uygun ve ulaşılabilir olmalıdır.

Sağlıklı zayıflama programlarında, besin gruplarının haftalık dağılımı da önemlidir. İhtiyaç duyulan kalori, haftanın belirli günlerinde farklı besin gruplarından alınabilir.

DENGELİ KİLO VERMEK ESAS

Diyette alınan enerji ile harcanan enerji arasında bir denge kurmak gerekir. Kilo verme ve kilo koruma programlarında, kas kaybı yaşanmadan, enerjinin yüzde 55'i karbonhidrat, yüzde 15-20'si protein, yüzde 25-30'u yağ kaynaklı olmalıdır. Bunun için tabağınızın ¼'ü hayvansal protein, ¼'ü süt ve süt ürünleri, ½'si ise tahıl, sebze ve meyve içermelidir.

Kilo verilen kiloları korumak için, besin seçimine dikkat etmek şarttır. Beslenme düzeninde, işlenmiş ve rafine edilmiş gıdalardan uzak durmak gerekir. Tam tahıllı ekmek, bulgur, lifli ve tam tahıllı gıdalar, tokluk hissini artırarak kilo korumaya yardımcı olur.

Ara öğünler, metabolizmayı hızlandıran önemli faktörlerdendir. Ara öğünleri ihmal etmeyin!

1 kutu probiyotik yoğurt

1 su bardağı kefir + 10 adet yaban mersini

1 çay bardağı leblebi – kuru üzüm karışımı1 porsiyon kabuklu meyve (elma, armut vb.)

3 adet kuru kayısı + 2 adet ceviz

10-15 adet çiğ badem

1 fincan yağsız sütle yapılmış kahve +10 adet fındık

2 adet kepekli galeta + 1 adet light üçgen peynir

Bunların yanında, haftanın her günü 30 dakika yürüyüş veya yüzme gibi kardiyovasküler egzersizler yapmak, kilo vermeyi ve kilo korumayı kolaylaştırır. Kronik bir sağlık problemi olanlar, doktorlarına danışarak uygun bir egzersiz programı uygulamalıdır.