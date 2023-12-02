İşte ishali anında kesen besin listesi…

Bağırsakları normal işleyişine döndürmenin yöntemleri dikkat çekti. İshali anında kesen besin listesinin ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o besinler…

Yoğurt: Yoğurt, bağırsaklarınızı iyileştiren bir besindir. İshal etkisini azaltır. Ev yapımı yoğurt ile ishali daha çabuk geçirebilirsiniz. Yoğurt, bağırsak floranızı düzenler, sindirim sisteminizi sağlıklı tutar, bağışıklığınızı arttırır.

Yağsız makarna: İshal olduğunuzda ne yiyeceğinizi bilmiyorsanız, yağsız haşlanmış makarna size iyi gelecektir. Sindirim sisteminizi rahatlatacak ve bağırsaklarınızı düzene sokacak bu besini, ekstra sos veya tuz eklemeden sade olarak tüketmelisiniz.

Soyulmuş elma kabuğu: Elma, vitamin ve mineral bakımından zengin olduğu için sindirim sisteminizin dostudur. İshal durumunda elma yiyerek hem ağız ve diş sağlığınızı koruyabilir hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca elma, kolesterol seviyenizi de dengelemeye yardımcı olur.

Izgara köfte: Az yağlı veya yağsız kıymadan ızgara köfte yapabilirsiniz. İshal sorunu yaşadığınızda bu menü hem sağlıklı hem de lezzetli olacaktır. Köftelerinizi az yağda pişirdiğinizden emin olun. Yanında haşlanmış pirinç lapası da güzel bir garnitür olur.

Yağsız haşlanmış et veya tavuk: Kırmızı et veya tavuk, protein ve mineral kaynağıdır. İshal günlerinde bunları haşlayarak patates püresi veya makarna ile birlikte yiyebilirsiniz. Ayrıca etin haşlama suyu ile de çorba yapabilirsiniz.

Şeftali: Şeftali, mevsiminde bolca bulabileceğiniz ve ishalde tüketebileceğiniz bir meyvedir.

Potasyum açısından zengin olan şeftali, sindirim sisteminizi düzenler. Kolesterol içermez ve kan şekerinizi yükseltmez.

Yağsız pirinç pilavı: Pirinç, düşük lifli bir gıdadır ve ishalde faydalıdır. Beyaz pirinçten pilav veya lapa yaparak yiyebilirsiniz. Pirinci bir süre suyun içinde bekletirseniz, nişastasını salacaktır. Bu pirinç suyunu içmek de ishale iyi gelir.

Muz: Muz, ishal nedeniyle kaybettiğiniz potasyumu geri kazandırır. Aynı zamanda tok tutar, enerji verir. Mideye zararlı bakterilerin üremesini önler, depresyon ve stres gibi ruhsal sorunları azaltır.

Keçiboynuzu: Keçiboynuzu özü, yoğurdun içine veya meyvenin üzerine koyarak ishalden kurtulmanıza yardımcı olur. Keçiboynuzu meyvesini de ishal günlerinde rahatlıkla yiyebilirsiniz. E vitamini ve kalsiyum kaynağıdır.

Yağsız patates püresi - haşlanmış patates: Patates de düşük lifli bir besindir. İshali önlemek için patatesi haşlayarak ve biraz tuz ekleyerek yiyebilirsiniz. İsterseniz haşlanmış patatesi ezerek püre de yapabilirsiniz. Bu tarif, bağırsaklarınıza iyi gelecektir.