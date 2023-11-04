İşte ishali dikkat çeken yöntemle geçiren ot

Korkulu rüya haline gelen ishali mucize yöntemle geçiren beşparmak otu dikkat çekti.

Fatih Mehmet Köksoy KAYNAK: Haber Merkezi
İşte ishali dikkat çeken yöntemle geçiren ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Korkulu rüya haline gelen ishali mucize yöntemle geçiren beşparmak otu dikkatlerden kaçmadı.

MUCİZE OT İSHALİ BÖYLE BİTİRİYOR

25 gr kadar kökü bir litre suda çay gibi haşlanıp günde bir kaç fincan içilirse ishali geçirir.

İSHAL NEDİR?

İshal, gün içinde genellikle normalden daha sık sayıda, gevşek ve sulu dışkının çıkarıldığı bağırsak hareketleridir. İshal kısa ömürlüdür. Genellikle birkaç gün devam eder ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan kaybolur. İshal akut yani geçici veya kronik yani uzun süreli ya da kalıcı olabilir.

BEŞPARMAK OTU NASIL KULLANILIR?

4 bardak suya 50 gr. konarak 10 dakika kaynatılır. Soğuduktan sonra süzülür. Günde 3 kere yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir. Gargara içinde aynı su kullanılır.

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