İşte iyi ruh hali için tüketilecek besinler

Çağımızın sorunu olan psikolojik sorunların merkezi olan ruh halini iyileştirecek besin listesi ortaya çıktı.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
İşte iyi ruh hali için tüketilecek besinler

Psikolojik sorunlar, çağımızın sorunu olmaya devam ediyor. Psikolojik sorunlara çözüm önerileri gelmeyi sürdürüyor. Yenilen besinlere dikkat edilmesi gerektiği ise son olarak ortaya çıktı.

İyi ruh haline sahip olmak için tüketilecek besin listesi dikkat çekti.

Yapılan klinik araştırmalar sonucunda tüketim alışkanlığının bedensel sağlığın ötesinde zihnin işleyişini de derinden etkilediği ortaya çıktı.

İşte iyi ruh hali için tüketilecek besinler…

-Bal

-Balık

-Yapraklı Sebzeler

-Su

-Bitter Çikolata

-Avokado

-Zerdeçal

-Muz

-Yumurta

-Kediotu

PSİKOLOJİK SORUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Umutsuz hisse kapılma

-Kas ağrıları

-Uyku düzeninde bozulma ve uykudan yorgun uyanma

-İştahsızlık ya da iştahın çok fazla artışı

-Yorgunluk, halsizlik

-Kişilerle iletişim kurmaktan kaçınma

-Duş almak ve yemek yemek gibi rutin işleri yapmakta zorlanma

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