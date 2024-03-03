İşte, K vitamini ve antioksidanlar içeren meşhur Edamame

Sağlıklı lifler, K vitamini ve antioksidanlar içeren edamame, aynı zamanda düşük kolesterol seviyelerine sahiptir, bu da onu yüksek kolesterol problemi olan bireyler için ideal bir seçenek yapar. Düzenli olarak tüketildiğinde, kalp hastalıkları riskini azalttığı bilinmektedir. Henüz olgunlaşmamış ve sertleşmemişken toplanan edamame, genellikle atıştırmalık olarak tüketilir.

EDAMAME NEDİR?

Edamame, henüz olgunlaşmamış soya fasulyesidir ve yeşil soya fasulyesi olarak da bilinir. Sert ve kuru olmaktan ziyade, yumuşak ve lezzetlidir. Salatalar, pilav ve Japon yemekleri gibi çeşitli yemeklerde kullanım için uygundur ve hem sıcak hem de soğuk olarak servis edilebilir. Genelde yanında tuz ve limon ile servis edilmesi önerilir.

EDAMAME’NİN BESİN DEĞERLERİ:

Kalori: 188

Protein: 18.4 gram

Yağ: 8.06 gram

Karbonhidrat: 13.8 gram

Lif: 8.06 gram

Demir: 3.52 miligram

Bakır: 0.535 miligram

Manganez: 1.58 miligram

Tiamin: 0.31 miligram

Riboflavin: 0.24 miligram

Folat: 482 mikrogram

EDAMAME’NİN SAĞLIK YARARLARI:

Edamame, demir ve protein bakımından zengin olduğu için, uzmanlar tarafından doğurganlığı artırabilecek bitki kaynakları arasında sayılmaktadır. Kemik mineral yoğunluğunu artırarak iskelet yapısını güçlendirir ve kalp sağlığını destekler, böylece kalp hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca depresyon riskini düşürmeye yardımcı olur ve özellikle gençler için önerilir. K vitamini ve folat başta olmak üzere birçok vitamin ve mineral açısından zengindir.



