İşte kabızlığı bitiren tarif

Kaynak: Haber Merkezi
İşte kabızlığı bitiren tarif
Keten tohumu yoğurt karışımı, sindirim sisteminin dostu bir besindir. Keten tohumu, kabızlığı gidermeye, bağırsak florasını düzenlemeye ve kilo vermeye yardımcı olur. Keten tohumu ayrıca, kalp sağlığı, kan şekeri, cilt güzelliği ve bağışıklık sistemi için de faydalıdır.

Keten tohumu yoğurt karışımını yapmak çok kolaydır. Bir kase yoğurda bir tatlı kaşığı keten tohumu ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı günde iki defa, yemeklerden önce aç karnına tüketin. Böylece hem tokluk hissini artırın hem de metabolizmanızı hızlandırın.

Keten tohumu yoğurt karışımını daha lezzetli hale getirmek için başka tohumlar veya meyveler de ekleyebilirsiniz. Örneğin, chia tohumu, çörek otu, muz, bal gibi malzemelerle keten tohumu yoğurt karışımını zenginleştirebilirsiniz. Bu sayede hem sağlıklı hem de leziz bir atıştırmalık elde edebilirsiniz.

KETEN TOHUMU YOĞURT KARIŞIMININ FAYDALARI NELERDİR?

- Keten tohumu, bitkisel protein kaynağıdır. Küf oluşumunu önleyen ve kan şekerini düşüren antifungal proteinler içerir.

- Keten tohumu, omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağ asitleri, kalp ve damar sağlığını korur, kan basıncını dengeler, yağ yakımını destekler ve beyin fonksiyonlarını geliştirir.

- Keten tohumu, antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar, hücre hasarını azaltır, yaşlanmayı geciktirir, cildi sıkılaştırır ve nemlendirir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur.

- Keten tohumu, lifler açısından zengindir. Bu lifler, sindirim sistemi sağlığını destekler, bağırsak hareketlerini artırır, kabızlığı önler, yararlı bakterileri besler ve tokluk hissi verir.

- Keten tohumu, kan şekerini dengeler. İnsülin direnci ve diyabet gibi hastalıklarda keten tohumu tüketimi faydalıdır.

- Keten tohumu, lignan adı verilen bir bileşik içerir. Bu bileşik, kanserli hücrelerin büyümesini engeller ve meme, kolon gibi kanser türlerine karşı koruyucudur

- Keten tohumu, östrojen hormonuna benzer bir yapıya sahip olan bitkisel besinlerden biridir. Bu sayede kadınların meme kanseri riskini azaltır ve menopoz döneminde yaşadıkları sıkıntıları hafifletir.

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