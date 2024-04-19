İşte kabızlığı önleyen mucize ot. Uzmanlar uyardı

Günümüzde birçok birey, doğaya dönüş yaparak organik yaşamı tercih ediyor.

Bu eğilimin artmasıyla birlikte, doğal iyileştirme yöntemlerine olan ilgi de giderek büyüyor.

Kabızlık, pek çok kişinin korkulu rüyasıdır ve uzmanlar, bu durumu önleyebilen bir mucize bitki olarak açlık otunu tanıttı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Kalelioğlu, açlık otunun kabızlığı önleme özelliğini vurguladı.

Kalelioğlu ayrıca açlık otunun diğer mucizevi etkilerini de sıraladı.

Kalelioğlu’nun belirttiğine göre açlık otunun potansiyel faydaları şunlardır:

Metabolizmayı hızlandırma konusunda yardımcı olabilir.

Laksatif özelliği ile vücuttaki fazla sıvının atılmasına destek olabilir.

Doğal bir müshil olarak, bağırsak hareketlerini hızlandırıp kabızlığı gidermede etkili olabilir.

İçerdiği doğal aktif maddelerle bağışıklık sistemine katkıda bulunabilir.

BAŞKA BİR UZMAN DA UYARIDA BULUNDU

Araştırma Görevlisi Dilek Sivri, halk arasında “devegözü”, “erkek sinameki” veya “aşrık otu” olarak da bilinen açlık otu hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Sivri, açlık otunun kullanım riskleri nedeniyle 10 günden uzun süre kullanılmaması gerektiğini belirtti ve hamileler, emziren anneler, adet döneminde olan kadınlar, herhangi bir hastalığı olanlar (kalp, karaciğer, böbrek hastalıkları vb.) ve düzenli ilaç kullananların açlık otunu tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerektiğini hatırlattı.

AÇLIK OTU NASIL KULLANILIR?

Açlık otu, tarihte birçok farklı şekilde tüketilmiştir. Bugün en popüler kullanım şekli çay formunda ve bazı gıda takviyeleri ile birlikte olmaktadır. Doğal ortamda yetişen ve sert iklim koşullarına dayanıklı olan bu bitkiyi bulmak kolaydır. Toplandıktan sonra kurutulan açlık otu, paketlenip kuru ya da taze olarak satışa sunulur.

Açlık otunun sağlıklı bir şekilde tüketimi için, kısa süreli kullanım önerilir. Güçlü içeriği nedeniyle, birkaç gün kullanıldıktan sonra ara verilmesi ve sonra tekrar kullanılması tavsiye edilir. Bitkisel ürünlerin aralıklı kullanılmasının amacı, bağırsak hareketlerinin bozulmasını ve ürünün bağırsaklarda tembelliğe yol açmasını engellemektir.

Açlık otu, diğer bitkiler gibi kuru bir ortamda uzun süre saklanabilir. Ağzı kapalı bir cam kavanozda muhafaza edilerek, kullanım amacına göre her öğünde tüketilebilir. Yan etkilerinin günlük aktiviteleri etkilememesi ve bağırsak hareketliliğinin rahatsızlık vermemesi için akşam saatlerinde tüketilmesi önerilir. Taze ya da kuru olarak tüketilmesi arasında önemli bir fark yoktur.