İşte kadın korkulu rüyası adet kramplarına iyi gelen ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kadınların korkulu rüyası olan adet kramplarını azaltan şerbetçi otu dikkat çekti.

ADET SANCISI NEDİR?

Dismenore yani adet sancısı, regl dönemlerinde kramp ve karında ağrı şeklinde ortaya çıkan ve uterus duvarındaki kasların ve kan damarlarının kasılması ile oluşan şiddetli ağrı için kullanılan tıbbi bir terimdir.

ŞERBETÇİ OTU NASIL KULLANILIR?

Şerbetçi otu, saç ve cilt bakımı için kür olarak veya içecek olarak çay şeklinde kullanılabilir.

Şerbetçi otu çayı, bir tatlı kaşığı şerbetçi otunu bir bardak kaynar suya ekleyip 10 dakika demleyerek hazırlanır. Aç karnına içildiğinde daha etkilidir. Kokusu keskin olduğu için bal ile tatlandırılabilir. Hormonlara etki ettiği için günde bir bardaktan fazla içilmemelidir.

Bir ay kullanıldıktan sonra bir süre ara verilmelidir. Göğüs büyütme amacıyla da kullanılabilen şerbetçi otu, krem haline getirmek için kaynatılıp öğütülür. Bir cilt kremi ile karıştırılıp vücuda sürülür. Zarar vermemek için çok uzun süre bekletilmez.