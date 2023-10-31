İşte kalp çarpıntılarına iyi gelen mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kalp çarpıntılarına iyi gelen geyikdikeni otu dikkat çekti.

KALP ÇARPINTISI NEDİR?

Kişinin kalp atış hızının dakikada sınır olarak kabul edilen 100’den 140’ın üstüne çıkması kalp çarpıntısı (taşikardi) olarak ifade edilir.

Kalp çarpıntısı esnasında kalp çok fazla attığı için tüm hücrelere ihtiyaç duyduğu kan ve oksijeni sağlayamaması sebebiyle zamanla tehlikeli bir duruma dönüşebilir.

KALP ÇARPINTISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Artan kalp atışlarını göğüste hissetme

-Nefes darlığı

-Göğüs ağrısı

-Baş dönmesi

-Bayılma

-Nabızda artış

GEYİKDİKENİ OTU NASIL KULLANILIR?

Kurutulan meyve ve yapraklarından 2 tatlı kaşığı 1 bardak kaynamış suya konulur. 10-15 dakika süreyle demlendirilip süzülür. Bu çaydan, sabahleyin 1 bardak içilir.

Toplanan olgunlaşmış meyvelerinden 10 tanesi sabah kahvaltısından önce yenir.

Bitkinin olgunlaşmış meyvelerine biraz şeker ve su katılıp kaynatılarak şurup hazırlanır. Bu şuruptan sabah kahvaltısı öncesi bir yemek kaşığı içilir.

UYARI : Olgunlaşmamış meyveleri kullanılmaz. Fazla kullanılırsa karın ağrısı, bulantı, kusma yapar.