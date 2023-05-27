İşte Kılıçdaroğlu’nun yasaklanan SMS’i

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde vatandaşlara attığı SMS’te birikmiş kredi kartı borçlarını devlet hazinesinin devralacağının sözünü verdi. Kılıçdaroğlu, borçların faizinin silineceğini ve 36 ay taksit yapılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak.

Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak.”

SMS YASAKLANDI

Kılıçdaroğlu’nun attığı SMS sonrası BTK’dan yasak kararı çıktı. Söz konusu karar GSM operatörlerine ‘Acil’ koduyla gönderildi.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, BTK’nın gönderdiği yazıda YSK’nın kararına atıf yapılarak “Şirketinizce ilgili mevzuata aykırı bir SMS gönderiminin yapıldığı veya arama yaptırıldığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirme iptali dahil kurumumuzca gerekli tüm işlemlerin yapılacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim” denildi.

İşte BTK’nın o yazısı: