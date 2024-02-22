İşte kış aylarını zinde geçirmek için 5 öneri. Uzmanı açıkladı

Doç. Dr. Aktaş, “ Spor yapmak sadece yorgunluğu azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kalp ve damar sağlığımızı da korur. Bu yüzden sporu hayatımızın bir parçası haline getirelim’’ dedi.

- Uyku kalitesine dikkat edin

Uyku, bedenimizin dinlenmesi ve yenilenmesi için çok önemlidir. Ne çok fazla ne de çok az uyumak gerekir. Karanlıkta ve akşam 23 ile sabah 05 saatleri arasında salgılanan melatonin hormonu, hücrelerimizin onarılmasını sağlar. Eğer uyku düzenimiz bozuksa, bu hormon yeterince salgılanmaz ve yorgunluk hissine neden olur. Bu yüzden her gün 6-8 saat arası uyumaya çalışın ve uykunuzun kaliteli olmasını sağlayın.

-Oda sıcaklığınızı 21-22 dereceye ayarlayın.

Uyumadan önce odanızı havalandırın.

Uyku ortamınızı karanlık tutun. Melatonin hormonu karanlıkta daha fazla salgılanır ve uyku kalitesini arttırır.

- Kahvaltıyı ihmal etmeyin

Gece uyurken bile vücudumuz enerji harcar. Bu yüzden sabah kalktığımızda kahvaltı yapmak, güne zinde başlamamızı sağlar. Kahvaltı yapmadan güne başlarsak, kan şekerimiz düşer ve gün içinde yorgunluk hissederiz. Ayrıca diğer öğünlerde de sağlıklı beslenmeye dikkat edelim.

Kahvaltınızda protein içeren gıdalar tüketin. Peynir, yumurta, süt ve proteinli tahıllar kahvaltı için iyi seçeneklerdir.

Kahvaltınızı sebzelerle zenginleştirin. Salatalık, biber ve domates gibi sebzeler vitamin ve mineral açısından faydalıdır.

Beslenmenizde lifli gıdalara yer verin. Lifli gıdalar sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissi verir.

Un, şeker ve tuzdan kaçının. İşlenmiş gıdalar gibi sağlıksız gıdalar kan şekerini yükseltir ve yorgunluğa neden olur.

- Aktif olmamak

Spor yapmak, sadece halsizlik ve yorgunluğu gidermekle kalmaz, aynı zamanda kalp ve damar sağlığını da korur. Bu yüzden sporu hayatınızın bir parçası haline getirin.

Güzel havalarda bisiklet sürmek veya doğada yürümek güzel alternatiflerdir.

Kötü havalarda evde pilates yapın veya koşu bandında koşun. İşe yürüyerek gidin. Eğer çok uzaksa, arabanızı biraz uzakta bırakıp geri kalanı yürüyün.

Binanızın katları arasında asansör yerine merdiven kullanın.

- Yeterince su içmemek

İnsan bedeninin çoğu sudur. Su kaybı, vücudun temel sistemlerini bozar. Vücuttaki su miktarı yalnızca yüzde 2 azaldığında, enerjimiz yüzde 20 düşer. Bu da vücudu bitkin bırakır. Ayrıca çay ve kahve gibi kafeinli içecekler, vücutta olumsuz enerji yaratır ve halsizlik ve sinirlilik yaratır.

Su yerine başka bir içecek içilemez. Günde en az 2,5-3 litre su için.

-Susadığınızı hissetmeden su için.

Günlük çay ve kahve tüketiminizi 3-4 fincanla sınırlayın. Uyumadan en az 4 saat önce kafeinli içecek içmeyi bırakın.

- Kendine zaman ayırmamak

Yoğun iş temposu hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorar. Bunun üstesinden gelmenin en iyi yolu tatil yapmaktır. Çünkü tatilde zamanınız size aittir. Ama tatilde işle uğraşmamalısınız ve tatilde işinizi uzaktan izlemeye çalışmamalısınız.

Tatilden önce işlerinizi organize edin.

Laptopunuzu yanınıza almayın.

Akıllı telefonunuzla sosyal medyada vakit kaybetmeyin.

Hobiler edinin, örneğin fotoğrafçılık veya seramik gibi ilginizi çeken kurslara katılın.

Hafta sonları aileniz ve arkadaşlarınızla kamp yapın.