İşte kışın koruma kalkanı olan besinler. İhmal etmeyin mutlaka tüketin

Kış aylarında hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız çok önemli. Bunun için de beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. İşte size kışın tüketmeniz gereken bazı besinler ve faydaları.

ISPANAK

Ispanak, kan basıncınızı düşürürken bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. Çok sayıda vitamine sahip olan ıspanak, aynı zamanda demir açısından da zengindir.

BRÜKSEL LAHANASI

Brüksel lahanası, bağışıklık sisteminize destek olan bir sebzedir. Ayrıca yüksek lif oranı sayesinde bağırsak sağlığınızı da korur.

BAL KABAĞI

Balkabağı hem bağışıklık sisteminizi hem de göz sağlığınızı iyileştirir. Katarakt riskini azaltır, cildinizi güzelleştirir ve kanserden korur.

PIRASA

Pırasa, limonla pişirildiğinde C vitaminini arttırır ve bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir. Pırasa, A ve C vitaminlerinin yanı sıra, bağışıklık sisteminizi güçlendiren flavonid ve gallik asit de içerir.

KARNABAHAR

Karnabahar, sağlığınız için çok faydalı bir sebzedir. Antioksidan bakımından yüksektir ve lif içerir.

Kan şekerinizi ve kan basıncınızı dengeler. Vücudunuzdaki toksinleri atmanıza yardımcı olur.

MAYDANOZ

Maydanoz, C vitamini ihtiyacınızın büyük bir kısmını karşılar. A,C,K vitaminleri, demir, potasyum, kükürt, kalsiyum, magnezyum gibi besin öğeleri açısından zengindir.

PORTAKAL

Portakal, C vitamini kaynağıdır ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Gribal enfeksiyonlardan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca tokluk hissi vermesiyle dikkat çekti.

NAR

Nar, damar sağlığınızı korur ve tansiyonunuzu düşürür. Yeşil çaydan daha fazla antioksidan içerir ve yaşlanmayı geciktirir. C vitamini ve fenolik bileşikler içerir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve kanserden korur.