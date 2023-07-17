İşte KOAH düşmanları

Dr. Sinan Akkurt KOAH rahatsızlıklarını önleyebilecek iki ürünü açıkladı. İşte o iki müthiş ikili…

KAYNAK: DHA
İşte KOAH düşmanları

Bir akciğer hastalığı olan KOAH’ın yaşamı zorlaştıran etkilerini doğal yollarla azaltmak mümkün. Dr. Sinan Akkurt, nefes darlığı çeken hastalara menülerinden sarımsak ve zencefili eksik etmemelerini önerirken, her gün birer saatlik doğa yürüyüşleri, pnömokok aşısı ve verdiği özel bitki çayı tarifleri ile bu hastalıkla savaşılabileceğini açıkladı.

Dr. Sinan Akkurt’un KOAH hastalarına önerdiği bitki çayı tarifinde okaliptus yaprağı, toz ekinezya, toz zerdeçal, ısırgan otu yaprağı ve meyankökünden birer tutam beş dakika kaynatılıyor. Ardından pekmez ve bal ile, kişinin şeker hastalığı ya da aşırı kilo problemi var ise kalorisiz doğal bir tatlandırıcı olan stevia bitkisi ile tatlandırılıyor. Dr. Akkurt, bu çayın her gün düzenli olarak tüketilmesinin hastanın hem solunumu, hem de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından önemli bir destek olacağının altını çizdi.

GÜNDE 2 GR. C VİTAMİNİ…

Dr. Akkurt, nemli hava sağlamak için soba ya da kalorifer petekleri üzerine su dolu kap yerleştirilmesinin yeterli olacağını kaydetti. Aynı zamanda bir doğal tıp metodu olan biorezonans metodundan KOAH hastalığının tedavisinde yardımcı tıp metodu olarak yararlanılabileceğini dile getirdi. Bağışıklığı güçlendirmenin vazgeçilmez bir bileşeni olarak günlük 2 gr. C vitamini alınmasını önerdi. Öte yandan evde alınabilecek önlemleri sıralayan Dr. Akkurt, hayvan beslenmemesi, özellikle yatak odasında çiçek bulundurulmaması, evin ısısının ılık ve hafif nemli tutulmasını tavsiye etti.

DHA

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Son Haberler
Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı Güncel
Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı
Milyonlarca memur banka hesabına yatan parayı gördüğünde hayal kırıklığı yaşayacak Memur ve Emekli
Milyonlarca memur banka hesabına yatan parayı gördüğünde hayal kırıklığı yaşayacak
Barış Akarsu’nun bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı Magazin
Barış Akarsu’nun bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı
Güney Kore'de sel nedeniyle can kaybı 40'a yükseldi Dünya
Güney Kore'de sel nedeniyle can kaybı 40'a yükseldi
İlkin Aydın TRT muhabirini canlı yayında morarttı. Milli Takım Kaptanı Eda da Atatürk’lü Türk kadını mesajı paylaştı Spor
İlkin Aydın TRT muhabirini canlı yayında morarttı. Milli Takım Kaptanı Eda da Atatürk’lü Türk kadını mesajı paylaştı
Enfeksiyonlardan korunmak mümkün. Sıcaklarla yayılımı artıyor. İşte basit önlemler Sağlık
Enfeksiyonlardan korunmak mümkün. Sıcaklarla yayılımı artıyor. İşte basit önlemler
Özkan Uğur Mazhar Alanson'u kuliste yerin dibine sokmuştu. Ölümünün ardından videoları gündem oluyor Magazin
Özkan Uğur Mazhar Alanson'u kuliste yerin dibine sokmuştu. Ölümünün ardından videoları gündem oluyor