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Bak sen şu kontakt lensin yaptığına

Doç. Dr. Aylin Kılıç “Lazerin riskli olduğunu düşünen birçok kişi lazer olmaktan çekiniyor. Aslında kontakt lens lazerden daha riskli.”dedi ve çok önemli bir uyarıda bulundu. İşte o uyarı…

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 13:57
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İşte kontakt lensin bir zararı..

Bak sen şu kontakt lensin yaptığına
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Kontakt lenslerin yapabileceği bakteriyel enfeksiyon çok ciddi kalıcı görme kaybına neden olabiliyor. Kontakt lensin doğru kullanılsa bile kalıcı görme kaybına sebep olabileceğini belirten Kılıç, uzun süre lens kullanımında göz kapağının düşebileceğini vurguluyor. İşte Kılıç’ın söyledikleri:

“Kontakt lens günümüzde birçok kişinin gözlükten kurtulmak için tercih ettiği bir yöntem. Hayat kalitemizi arttırıyor gibi görünse de aslında hayatımızı bir bakıma zorlaştırıyor ve görmemizi riske sokuyor. Kontakt lensler her zaman masummuş gibi görünür. Ancak dikkatli kullanmazsak, bakımına dikkat etmezsek kalıcı görme kaybına neden olabiliyor. Bilimsel bir çalışmayı ele alırsak; kontakt lense bağlı gözde kalıcı batma hissi yüzde 23 ila 94 arasında değişiyor. Tabi bu lensin kullanımı ve hastanın gözündeki kuruluk miktarı ile değişebiliyor”

Doç. Dr. Aylin Kılıç, kontakt lensin korneada yeni damarlar oluşturabildiğini belirterek açıklamasında şunlara yer verdi:

“Korneada gelişen yeni damarlar uzun süreli lens kullanımlarında meydana gelir. Bu oran kabaca yüzde 1 ila 20 arasında. Yüzde 20 olan grupta da kontakt lensten sonra lazer cerrahisi sırasında çok sıkıntı çekiliyor. Bunun nedeni lazer esnasında kanama olması. Özellikle yüksek miyobu, astigmatı olanlarda ve gece lensle uyuyanlarda çok görülüyor. Herpes dediğimiz uçuk virüsü de bu duruma eklenebiliyor. Bunları gerçekten yok etmek ve oluşmasına engel olmak için çok dikkatli lens kullanmamız gerek. Göz yüzeyinde yüzde 8 oranında epitel defektifi meydana getirir. Gözün şekliyle ve yaş ile ilgili daha çok değişim gösterebiliyor.”

“KALICI GÖRME KAYBI OLUŞUR”

Lenslerin bakteriyel enfeksiyon yapabildiğine de vurgu yapan Doç. Dr. Kılıç sözlerine şunları ekledi:

“Kontakt lenslerin yapabileceği bakteriyel enfeksiyon çok ciddi kalıcı görme kaybına sebep olabilir. Araştırmalarda yüzde 25’e kadar oran veren raporlar mevcut. Özellikle gözde hipoksi gelişmesi, lensin gözde mikro travmaya neden olması, normal gözü sağlıklı gözyaşı korurken kontakt lensin enfeksiyonu artırması görülebilir. Akantamoba keratit dediğimiz parazit milyonda 33 gözükür. Ancak lens solüsyonu yerine su veya başka bir solüsyon ile lens yıkanırsa durum kornea nakline kadar gidebilir. Hatta mantar enfeksiyonuna kadar gidebilir bu da gözü kaybetmeye yol açabilir.
Uzun süre kontakt lens kullananlarda yüzde 47 oranında alerji konjonktivitler gelişebiliyor. Göz kapaklarının altında mantara benzeyen kitleler oluşabiliyor. Kontakt lensi uzun süredir kullanıyorsanız ve göz kapağınızda düşüklük varsa kontakt lens buna sebep olabilir. Kornea ödemi, alerjinin artması, uzayan sekresyonlar ve uçuk virüsünün tekrar aktive olmasını meydana getirebilir. Kontakt lens kaynaklı sıkıntıları lazerle çözmek ve lens kullanımına son vermek mümkün.”

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