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Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 12:00
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İşte kupada son 16 turu eşleşemleri

Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu
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Alanyaspor-Galatasaray
Gaziantep FK-Konyaspor
Sivasspor-Karacabey Belediyespor
Ümraniyespor-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-Başakşehir
Antalyaspor-Kayserispor
Fenerbahçe - Rizespor
Ankaragücü - Beşiktaş

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