Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Alanyaspor-Galatasaray
Gaziantep FK-Konyaspor
Sivasspor-Karacabey Belediyespor
Ümraniyespor-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-Başakşehir
Antalyaspor-Kayserispor
Fenerbahçe - Rizespor
Ankaragücü - Beşiktaş
Alanyaspor-Galatasaray
Gaziantep FK-Konyaspor
Sivasspor-Karacabey Belediyespor
Ümraniyespor-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-Başakşehir
Antalyaspor-Kayserispor
Fenerbahçe - Rizespor
Ankaragücü - Beşiktaş
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