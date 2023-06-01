İşte Menzil Köyü. Görüntüler ortaya çıktı. Jandarma bile var

Adıyaman’da Menzil Köyü’nden görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere göre jandarmanın da etrafta bulunduğu görülüyor.

İşte Menzil Köyü. Görüntüler ortaya çıktı. Jandarma bile var

Editör: Özlem Kıral

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan Menzil Cemaati’nin merkezi Menzil Köyü’nden görüntüler ortaya çıktı.

Menzil cemaatinin merkezi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Menzil Köyü merak konusuydu.

Sosyal medyada Menzil Köyü’ne ait görüntüler yayıldı. Görüntüler birçok insanın bulunduğu, etrafta polis ve jandarmanın olduğu görülüyor.

Videodaki görüntülere göre Menzil Sofrası, Menzil Manav- Market gibi yerlerde bulunuyor.

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Gazeteci Nasuh Bektaş sosyal medya hesabından şöyle dedi:

Evet burası Türkiye, Adıyaman Kahta, Menzil Köyü AKP'nin devlet içine yerleştirdiği menzil Cemaatine ait kurtarılmış bölge.

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ŞEYH’LERİNİ ÇAKARLI MİLYONLUK ARAÇLA UĞURLADILAR

Öte yandan, Menzil Cemaati’nin lideri olan ve cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol, kısa süre önce Menzil köyünden İstanbul’a döndü.

Menzil köyünden ayrılan Erol’u cemaat mensupları yollara dökülerek uğurladı.

Ayrıca Erol’un konvoyunda milyonlarca liralık araçların yer aldığı ve bazı araçlarda tepe lambası ile çakarların yer aldığı görüldü.

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