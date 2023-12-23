İşte pırasanın az bilinen şaşırtan faydaları

Doğal besinlerle ilgili ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şifa deposu olan pırasanın az bilinen şaşırtan faydaları dikkat çekti.

İŞTE O ŞAŞIRTAN FAYDALAR…

-Pırasanın etkili bir idrar söktürücü olduğu bildirildi.

- Pırasanın solunum yolları enfeksiyonları ve akciğerler için çok faydalı olduğunun altı çizildi.

-Pırasa; Ses kaybı, ses kısıklığı, öksürük, faranjit gibi rahatsızlıklar durumunda adeta mucizelere neden olabileceği ortaya çıktı.

-Kalp dostu bir sebze olan pırasanın kan ve damar hastalıklarına karşı koruduğu ifade edildi.

-Pek bilinmese de pırasa suyunun yüzü güzelleştirdiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

-Boğaz ağrısı, gut, eklem şişliklerine karşı, sakinleştirici ve iyileştirici bir etkisinin olduğunun altı çizildi.

PIRASA NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Pırasa, çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilen, sağlıklı ve lezzetli bir sebze olduğu biliniyor.

Pırasanın yemek, çorba veya salata olarak hazırlanabileceği vurgulandı. Bu nedenle, çok yönlü bir sebze olduğunun altı çizildi.

Pırasa suyu, antioksidan içerdiği için diyetinize kolayca dâhil edebileceğiniz bir içecek olduğu vurgulandı.

Detoks etkisi için diğer sebze sularıyla karıştırabileceğinin altı çizildi.