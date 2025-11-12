Rusya'nın muhalif yayın organlarından Proekt'ten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında bir iddia ortaya atıldı. Rusya'da yasaklandıktan sonra ülke dışında çalışmalarını sürdüren Proekt'in özel haberinde Putin'in yakınlarına, "sevgililerine" ve onların ailelerine devlette üst düzey iş verildiği iddiası gündeme getirildi.

Proekt, Putin'in torpil yaptığını iddia ettiği eski eşi, kızları, partnerleri, damatları, kuzenleri ve onların çocuklarının da yer aldığı bir grafiği de kamuoyuyla paylaştı. Haberde, söz konusu kişilerin devlet makamlarında üst seviyede pozisyonlara getirildiği belirtildi. "Üçüncü nesil Putin ailesi üyelerinin de devlete girdiği" öne sürülen haberde 24 akrabanın ismi paylaşıldı.

ÇAR 2. NİKOLAY DÖNEMİNE BENZETİLDİ

Rus medyası, Putin'in yakınlarına "torpil geçmesini" Çar 2. Nikolay dönemine benzetilirken bazı isimler de öne çıkarıldı. Psikoloji eğitimi alan Putin'in bir akrabası olan Anna Tsiviliova isimli kadın, savunma bakanı yardımcısı olarak görev alırken, eşi Sergey Tsivliliov'un da enerji bakanlığında üst düzey bir rol üstlendiği tespit edildi.

Tsiviliov'un erkek kardeşinin de Gazprom'da üst düzey görev aldığı öğrenildi.

Tsiviliov ailesinin diğer üyelerinin de devlette çalıştığı belirtilen haberde, Anna'nın önceki evliliğinden olan 27 yaşındaki oğlu Dimitriy Loginov'un da Kolmar isimli maden şirketinde çalıştığı iddia edildi.

Mikhail Putin isimli Gazprom'da çalışan yöneticinin oğlu Denis Putin'in de devlet bünyesindeki Sheremetyevo'da hissedar olduğu öne sürüldü.

Öte yandan haberde Putin'in kuzenlerine de yer verildi. Kuzenler, Igor Putin ve Lyubov Kruglova'nın da üst düzey pozisyonlarda görev üstlendiği kaydedilirken Kruglova'nın oğlu Viktor Khmarin'in de Rusya'nın en büyük enerji şirketlerinden RusHydro'nun CEO'su olduğu belirtildi.

Proekt'tin haberinde, Putin'in yakınlarına iş vermesinin Çeçen lideri Ramzan Kadirov'a benzetildiğine de vurgu yapıldı. Kadirov da 96 yakınını devlette işe almıştı. Proekt, Putin'in eski sporcu Alina Kabaeva'dan iki oğlu olduğunu ve Svetlana Krivonogik'ten de bir kızı olduğunu iddia etti. Haberde, eskiden bir temizlik görevlisi olan Krivonogik'in St. Petersburg yakınlarındaki lüks bir otelin sahibi olduğu ifade edildi.