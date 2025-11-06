ABD Başkanı Trump’ın nükleer denemelere başlanması için Pentegon’a talimat vermesi sonrası bir hamle de Rusya’dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’nin nükleer denemelere başlama ihtimaline karşı hazırlık yapılması için talimat verdi.

Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’ndaki yükümlülüklerine her zaman sıkı sıkıya bağlı kaldığını ancak ABD veya herhangi bir nükleer gücün bu tür bir deneme yapması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını ifade etti.

"MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPMALARI TALİMATINI VERİYORUM"

Putin, "Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servisler ve ilgili sivil kurumlara, bu konuyla ilgili ek bilgi toplamaları, Güvenlik Konseyi'nde analiz edilmesi ve nükleer silah testlerinin hazırlanmasına ilişkin muhtemel çalışmaların başlatılması konusunda öneriler sunması için mümkün olan her şeyi yapmaları talimatını veriyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca, "Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapıyorsa biz de yapacağız. Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum. Diğer ülkeler de yapıyor ve diğer ülkeler yapıyorsa biz de yaparız" şeklinde konuşmuştu.

Trump’ın talimatı sonrası Rusya’dan ilk açıklama ise Kremlin Sözcüsü Peskov’dan gelmişti. Peskov, ABD’nin nükleer deneme yapması durumunda aynı şekilde hareket edeceklerini söylemişti.

Öte yandan Rusya ükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesi ve "Poseidon" insansız denizaltı aracını denemişti. Peskov, söz konusu testlerin nükleer deneme olmadığını söylemişti.

EN SON NE ZAMAN NÜKLEER DENEME YAPTILAR?

ABD, en son 1992'de, Çin ve Fransa 1996'da, Sovyetler Birliği ise 1990'da nükleer silah denemeleri gerçekleştirmişti. Rusya, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra hiç nükleer deneme yapmadı.

Tarihteki ilk nükleer silah denemesini 1945 yılında ABD gerçekleştirmişti. Japonya’ya atılan atom bombaları öncesinde New Mexico’da gerçekleşen ve tarihe ‘Trinity testi’ olarak geçen denemeden 1996 yılında imzalanan Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’na kadar toplamda 2 binin üzerinde nükleer deneme gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre ABD 1945-1992 yılları arasında 1032 deneme yaparken Rusya, Sovyetler Birliği döneminde ilk nükleer denemeyi yaptığı 1949 yılından 1990’a kadar 745 test yaptı.

Sovyetler Birliği’nin ardından en fazla nükleer deneme yapan ülke olan Fransa ise 1960-1996 yılları arasında 210 deneme gerçekleştirdi.

Anlaşmanın imzalanması sonrası ise nükleer deneme yapan ülkeler Kuzey Kore, Pakistan ve Kuzey Kore oldu.

Nükleer silah denemeleri yer üstünde, yer altında ve su altında olmak üzere her türlü ortamda gerçekleştirildi.