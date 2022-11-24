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Reflü diyeti nasıl yapılır?

Mide yanmaları hemen hepimizin başına gelmiştir. Nedeni reflü olan o yanmalardan kurtulmanın yolları da elbette var. İşte bazı ipuçları...

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 18:14
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İşte reflü diyeti

Reflü diyeti nasıl yapılır?
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Mide yanması, rahatsız edici bir his ve sindirim sorunlarına neden oluyor. Fakat doğru beslenme ile bu hastalık neredeyse sorunsuz atlatılabiliyor…
Reflü hastalığı durumunda bu sfinkter yetersiz çalışır, bu nedenle asit yemek borusuna geri akar. Mide içeriğiyle birlikte geri akan asit çoğunlukla mide asididir. Aynı zamanda yemek borusunun kendi kendini temizleme ve kendini koruma süreci de zarar görüyor.

Reflü sinsi bir hastalık. Çünkü tipik semptomlar genellikle görülmüyor. Reflü süreci bir kısır döngü olarak çalışıyor. Mukoza zarına verilen zararın neden olduğu iltihaplanma, yemek borusunun hareketini daha da kötüleştiriyor. Peki bu durumda ne yapmalı? İşte yanıtları…

İşte mide yanmasını önlemek için etkili ipuçları:

Daha küçük öğünler yiyin

Yasak gıdalara dikkat edin

Kahve tüketimini sınırlayın

Alkali gıdaları daha fazla yiyin

Protein tüketimine özen gösterin

İyi çiğneyin

Bunlara da dikkat edin

REFLÜNÜN BELİRTİLERİ İSE BUNLAR

Reflü belirtileri

Mide ekşimesi

Göğüs ağrısı

Yutma zorluğu

Boğazda yumru

Öksürük

Larenjit

Astım

Uyku bozukluğu

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