﻿Reflü diyeti nasıl yapılır?

Mide yanması, rahatsız edici bir his ve sindirim sorunlarına neden oluyor. Fakat doğru beslenme ile bu hastalık neredeyse sorunsuz atlatılabiliyor…
Reflü hastalığı durumunda bu sfinkter yetersiz çalışır, bu nedenle asit yemek borusuna geri akar. Mide içeriğiyle birlikte geri akan asit çoğunlukla mide asididir. Aynı zamanda yemek borusunun kendi kendini temizleme ve kendini koruma süreci de zarar görüyor.
Reflü sinsi bir hastalık. Çünkü tipik semptomlar genellikle görülmüyor. Reflü süreci bir kısır döngü olarak çalışıyor. Mukoza zarına verilen zararın neden olduğu iltihaplanma, yemek borusunun hareketini daha da kötüleştiriyor. Peki bu durumda ne yapmalı? İşte yanıtları…
İşte mide yanmasını önlemek için etkili ipuçları:
Daha küçük öğünler yiyin
Yasak gıdalara dikkat edin
Kahve tüketimini sınırlayın
Alkali gıdaları daha fazla yiyin
Protein tüketimine özen gösterin
İyi çiğneyin
Bunlara da dikkat edin
REFLÜNÜN BELİRTİLERİ İSE BUNLAR
Reflü belirtileri
Mide ekşimesi
Göğüs ağrısı
Yutma zorluğu
Boğazda yumru
Öksürük
Larenjit
Astım
Uyku bozukluğu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.