İşte sigara ve alkolün zararlı etkilerine karşı koruyan ot

Doğal ürünlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri yaygın olarak kabul edilmekte ve bu da onları tercih edilen bir seçenek yapmaktadır.

Bu bitkiler arasında, özellikle gül elması dikkat çekmektedir. Şifalı özellikleriyle tanınan bu bitki, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların etkilerine karşı koruma sağlamaktadır.

Peki, gül elması tam olarak nedir?

Gülgiller ailesine ait olan bu bitki, 3 ila 4 metre yüksekliğe kadar büyüyebilir. Yol kenarları, meralar, çimenlik alanlar, orman sınırları ve tepelerde doğal olarak bulunur.

Çalı formunda olan gül elması, genellikle birden fazla gövdenin bir araya gelmesiyle oluşur ve yere yakın bölgelerden yükselerek etrafa yayılır.

Sarımsı ya da kahverengi dikenlerle kaplıdır. Yaprakları, genellikle 5 ila 7 loblu olup, bazıları karşılıklı dizilmiş ve en uçta tek bir yaprak bulunur.

Yapraklar oval, kenarları dişli ve kısa saplıdır.

Çiçekleri beyazımsı pembe ya da pembe renkte ve kalp şeklindedir.

Meyveleri ise koyu kırmızı, oval ya da yumurta biçiminde olup, etli bir dış kabuk ve içerisinde tüylü, sert, sarımtırak beyaz tohumlar barındırır.

Sağlık Faydaları:

Bulaşıcı hastalıklar ve soğuk algınlığına karşı vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirir.

Fiziksel zayıflık ve yorgunluk durumlarında doğal bir çözüm sunar.

Laksatif (müshil) etkiye sahiptir.

Tonik ve besleyici özellikler gösterir.

Sigara ve alkolün olumsuz etkilerine karşı koruma sağlar.

Hafif birstringent (doku büzüştürücü) ve vazokonstriktör (damar daraltıcı) etkisi vardır.

İshal durumlarında kesici etki gösterir.

Safra kesesi, böbrek ve mesane problemlerinde vücuda destek olur.

Kullanımı:

2,5 tatlı kaşığı gül elması, ortadan ikiye kesilerek bir bardak su içine atılır ve su kaynamaya başlayana kadar ısıtılır.

Daha sonra ateş düşürülerek 10-15 dakika daha demlenmeye bırakılır. İnsanı rahatsız edebilecek tüylü çekirdeklerin ayrılması için süzme işlemi yapılır.