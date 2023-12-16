İşte sivilceleri ve ciltteki lekeleri tedavi eden ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Bu ot, sivilceleri ve lekeleri tedavi etmek için cilde topikal olarak meyve suyu da uygulanabilir.

KAŞIK OTU NEDİR?

Turpgiller familyasından; Mart'tan Temmuz'a kadar beyaz çiçekler açan, güzel yeşil renkli bitki olduğu biliniyor.

SİVİLCE NEDİR?

Akne, cildin orta tabakasında bulunan sebum yani yağ salgılayan kanalların tıkanması, şişmesi ve daha sonra bakterilerle inflame olması sonucu oluşur.

CİLT LEKELERİ NEDİR?

Cilde doğal rengini veren melanosit hücrelerinin fazla üretimi ya da düzensizliğine bağlı olarak ciltte lekelere neden olur.

Lekelerin birçoğu güneş ışınlarına uzun süre boyunca maruz kalma sonucu oluşsa da genetik faktörler, hormonal ilaçlar, hamilelik ve bazı kimyasal maddeler de melanosit hücre yapısını bozabilir.

KAŞIK OTU NASIL KULLANILIR?

Acrid bir katran aroması, yüksek C vitamini içeriği nedeniyle salatalara küçük miktarlarda eklenebilir. Kaşık otu yaprakları çiğ olarak tüketilebilir.