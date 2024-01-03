İşte spor yapılacak en iyi saat dilimi

Sporseverlerin en çok merak ettiği sorudur, “En uygun saat kaçtır?” diye...

Spor yapmak için en ideal saat üzerine yapılan çalışmalar, bu saatin aslında biyolojik saatimiz ile uyumlu olduğunu ortaya koydu. Biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcı olduğu kan basıncı, vücut sıcaklığı, hormon seviyeleri gibi etkenler spor hangi saatlerde yapılmalı sorusuna cevap vermede önemli ışık tutar.

GÜNE HAREKET DOLU BİR BAŞLANGIÇ YAPMALI

Sabah egzersizleri, erken saatlerde uyanmayı gerektirdiği için zor gelir. Sabah saatlerinde yapılan egzersizlerde dikkat edilmesi gereken önemli noktaların başında egzersizlerin 30-45 dakikayı aşmaması gerektiğinin bilinmesi gerekir. Çünkü sabah saatlerinde hava ısısı düşüktür.

Sabahları aç karnına yapılan spor kortizon ve büyüme hormonlarının salınımını sağlar. Yağ yakımı hızlı olur. Stres seviyesini azaltır güne enerjik başlamanıza neden olur.

GÜN İÇİ SPOR SAATLERİ

Spor yapmak için en uygun saatler kişiden kişiye değişse de çalışanlar için öğle saatleri iyi bir seçenektir. Sadece öğle arasında yemekten önce yarım saat...

GECE SPORU VE UYKU DÜZENİ



Akşam saatlerinde spor yapmak, uykuya dalmakta zorluk çekenlere iyi gelecektir. Gece spor yapmak istediğinizde yoga veya pilatesi tercih edebilirsiniz.



YÜRÜYÜŞ YAPMAK İÇİN EN İDEAL SAATLER

Uzmanların pek çoğu etkisi yüksek olan egzersizlerden olan yürüyüş için en verimli zamanın akşamüstü olduğu görüşünde birleşti. Bununla beraber sabah saatlerinde ya da gün içinde 30 dakikalık yürüyüşlerde sağlığınıza sağlık katabilir.