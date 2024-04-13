İşte Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında bugün Ankaragücü, evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelenin VAR hakemini açıkladı.

SÜPER LİG'İN İLK YABANCI VAR HAKEMİ

Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak.

Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi olacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Abdullah Uğur Sarı yapacak.

Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan.

İspanyol Mario Melero Lopez'in VAR hakemi olarak atandığı maçta, AVAR görevinde ise Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara ve Koray Gençerler olacak.

MARIO MELERO LOPEZ KİMDİR?

Mario Melero Lopez 2 Temmuz 1979 tarihinde İspanya, Málaga'da doğdu.

İspanya LaLiga'nın hakem kadrosu içinde yer alan Lopez Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı Celta Vigo maçını da yönetmişti.