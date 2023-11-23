İşte ten renginize göre makyaj

Ten rengine göre makyajın sırlarını bilmek ister misiniz?Peki ne yapmalı? İşte yanıtları…

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte ten renginize göre makyaj

Makyaj sırlarını, kadınların bilmesi gereken altın kuralları okuduğunuzda ilginç bulacaksınız. Zira bu keseyi de ilgilendiriyor. İşte o ten grupları ve güzelleşme sırları…

SARIŞIN
Size en yakışan renkler paletinizin yumuşak renkleri. Sarışınlar sade pastel gölgelerle mükemmel görünürler. Gözlerinizin iç köşelerine buz mavisi gölgeleri denemekte yarar var.

ESMER
Zeytin yeşili ve pudra pembesi gibi hafiften zengine geçen tonlar çok yakışabilir. Eğer esmerseniz, altın rengindeki pırıltılı dokunuşlar gözlerinizi ön plana çıkarabilir.

KOYU RENK
Koyu mor ve lacivert gibi güçlü ve canlı renklerde kıyafetler tercih edebilir, pembe bir allıkla yüzünüze ışık sunabilirsiniz…

KIZIL
Hafif ama sıcak şeftali, mercan renkleri size çok yakışır. Eğer cildiniz daha pembeyse altın rengi tonlamalar cildinizi daha çok ortaya çıkacaktır.

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