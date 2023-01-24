Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Fenerbahçe-Kayserispor

Sivasspor-Gaziantepspor

Trabzonspor-Ankaragücü

Galatasaray-Başakşehir

Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Fenerbahçe - Kayserispor/Sivasspor - Gaziantep FK

Galatasaray - Başakşehir/Trabzonspor - Ankaragücü

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi:

148 takımla başladığımız Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale geldik. Çeyrek finale kalan 8 takımı tebrik ederim. Bundan sonra da başarılarının devamını dilerim. Ziraat Türkiye Kupası, futbolumuzun önemli markası. En alt ligden, en üst lige kadar Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon. Ziraat Bankası 159 yıllık bir kurum. Her konuda Türk futboluna katkılar sağladı. Bundan sonra da devam edeceklerini söylediler. Son derece önemli. Çünkü futbol dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok izlenen spor dalı. TFF ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılında bu 8 takımdan biri kupayı kazanacak. Ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Tüm maçların Fair-Play ruhuyla oynanmasını diliyoruz.