İşte Türkiye’deki en ucuz 6 araba

Türkiye’de artan enflasyon ve fahiş fiyatlar otomobil sektörünüde vurdu. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, kendisine ait sosyal medya hesabından Türkiye’deki 800 bin TL’nin altındaki en ucuz otomobilleri sıraladı.

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İşte Türkiye’deki en ucuz 6 araba 1

Kia Picanto 1.0L 67 bg AMT 760.000 TL

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İşte Türkiye’deki en ucuz 6 araba 2

Hyundai i10 1.0 MPI 67 bg Jump Manuel 715.000 TL

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İşte Türkiye’deki en ucuz 6 araba 3

Hyundai i10 1.0 MPI 67 bg Jump AMT 760.000 TL

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İşte Türkiye’deki en ucuz 6 araba 4

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 bg Easy Manuel 729.900 TL

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İşte Türkiye’deki en ucuz 6 araba 5

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 bg Urban Manuel 779.900 TL

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İşte Türkiye’deki en ucuz 6 araba 6

Fiat Egea HB 1.4 Fire 95 bg Street Manuel 779.900 TL

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