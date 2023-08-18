İşte Türkiye’deki en ucuz 6 araba

Türkiye’de artan enflasyon ve fahiş fiyatlar otomobil sektörünüde vurdu. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, kendisine ait sosyal medya hesabından Türkiye’deki 800 bin TL’nin altındaki en ucuz otomobilleri sıraladı.
Kia Picanto 1.0L 67 bg AMT 760.000 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 67 bg Jump Manuel 715.000 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 67 bg Jump AMT 760.000 TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 bg Easy Manuel 729.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 bg Urban Manuel 779.900 TL
Fiat Egea HB 1.4 Fire 95 bg Street Manuel 779.900 TL