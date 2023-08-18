İşte Türkiye’deki en ucuz 6 araba

Türkiye’de artan enflasyon ve fahiş fiyatlar otomobil sektörünüde vurdu. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, kendisine ait sosyal medya hesabından Türkiye’deki 800 bin TL’nin altındaki en ucuz otomobilleri sıraladı.