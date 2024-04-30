Turizm Bakanı Ersoy’a ait otelin 7 gecelik fiyatı 10 milyon 80 bin TL

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz aylarının başlamasına az bir zaman kala, otel ve villa ücretleri dudak uçuklatıyor.
Yüksek enflasyon ve ekonomik krizden dolayı, asgari ücret dolaylarında çalışan Türk vatandaşlar için bir hayal olan tatil beldeleri, bir kez daha yabancılara hizmet vermeye hazırlanıyor.
BAKANA AİT OTELİN FİYATI ŞOKE ETTİ
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a ait “Maxx Royal Bodrum” otelinin 7 gecelik Presidential Villa fiyatının tam 10 milyon TL olduğu ortaya çıktı.
Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik krizden dolayı vatandaşlar için tatilin hayal olduğu bir süreçte, devlet bakanına ait bir otelin konaklama ücretinin bu kadar pahalı olması tartışma konusu oldu.
Bakan Ersoy’a ait otelin konaklama ücretinin paylaşıldığı gönderiye, sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok vatandaş rakamı “şaka gibi” diye değerlendirirken, bu fiyata rağmen nasıl sadece 1 odanın kaldığını sorguladı.
Otel rezervasyonu yapan bir sitede fiyat incelemesi yapan bir kişinin çektiği ekran görüntüsünde, Presidential Villa fiyatının 10 milyon 80 bin TL olması vatandaşlardan tepki çekti.
İşte o yorumlar: