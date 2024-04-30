Turizm Bakanı Ersoy’a ait otelin 7 gecelik fiyatı 10 milyon 80 bin TL

Turizm Bakanı Ersoy’a ait otelin 7 gecelik fiyatı 10 milyon 80 bin TL
Kaynak: Haber Merkezi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a ait otelin Presidential Villa’nın 7 gecelik fiyatının 10 Milyon 80 bin TL olması tartışma konusu oldu.
1/10
Turizm Bakanı Ersoy’a ait otelin 7 gecelik fiyatı 10 milyon 80 bin TL 1

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz aylarının başlamasına az bir zaman kala, otel ve villa ücretleri dudak uçuklatıyor.

2/10
Turizm Bakanı Ersoy’a ait otelin 7 gecelik fiyatı 10 milyon 80 bin TL 2

Yüksek enflasyon ve ekonomik krizden dolayı, asgari ücret dolaylarında çalışan Türk vatandaşlar için bir hayal olan tatil beldeleri, bir kez daha yabancılara hizmet vermeye hazırlanıyor.

3/10
Turizm Bakanı Ersoy’a ait otelin 7 gecelik fiyatı 10 milyon 80 bin TL 3

BAKANA AİT OTELİN FİYATI ŞOKE ETTİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a ait “Maxx Royal Bodrum” otelinin 7 gecelik Presidential Villa fiyatının tam 10 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

4/10
Turizm Bakanı Ersoy’a ait otelin 7 gecelik fiyatı 10 milyon 80 bin TL 4

Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik krizden dolayı vatandaşlar için tatilin hayal olduğu bir süreçte, devlet bakanına ait bir otelin konaklama ücretinin bu kadar pahalı olması tartışma konusu oldu.

5/10
Turizm Bakanı Ersoy’a ait otelin 7 gecelik fiyatı 10 milyon 80 bin TL 5

Bakan Ersoy’a ait otelin konaklama ücretinin paylaşıldığı gönderiye, sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok vatandaş rakamı “şaka gibi” diye değerlendirirken, bu fiyata rağmen nasıl sadece 1 odanın kaldığını sorguladı.

6/10
Turizm Bakanı Ersoy’a ait otelin 7 gecelik fiyatı 10 milyon 80 bin TL 6

Otel rezervasyonu yapan bir sitede fiyat incelemesi yapan bir kişinin çektiği ekran görüntüsünde, Presidential Villa fiyatının 10 milyon 80 bin TL olması vatandaşlardan tepki çekti.

İşte o yorumlar:

7/10
Turizm Bakanı Ersoy’a ait otelin 7 gecelik fiyatı 10 milyon 80 bin TL 7
8/10
Turizm Bakanı Ersoy’a ait otelin 7 gecelik fiyatı 10 milyon 80 bin TL 8
9/10
Turizm Bakanı Ersoy’a ait otelin 7 gecelik fiyatı 10 milyon 80 bin TL 9
10/10
Turizm Bakanı Ersoy’a ait otelin 7 gecelik fiyatı 10 milyon 80 bin TL 10
İlgili Haberler
Burası hangi ülke biliyor musunuz? Tavuk burger tavuk pizza çikolatalı kek latte 2 kahve 4 şişe su 760 TL
Bodrum'da kiralık villa fiyatını duyan soluğu Yunanistan'da alıyor! Ev sahipleri çıldırdı
Bodrum'a Star Legend kruvaziyeri ile 218 yolcu geldi
Bodrum'a Star Legend kruvaziyeri ile 218 yolcu geldi
Tatilcilere gelen hesap 'Yandım Allah' dedirtti. Bu hesabı ödemezseniz bir de döverler
Muğla’da yanan ormanlara enerji santrali yapılacak. Etrafında tabiat parkları var
Bodrum'da dondurma lahmacunun ensesinde. 3 topuna verilen para ile bir zamanlar ev kirası ödeniyordu
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Yerlikaya duyurdu. 23 ilde ‘Sibergöz-36’ operasyonu: 109 gözaltı
Yerlikaya duyurdu. 23 ilde ‘Sibergöz-36’ operasyonu: 109 gözaltı
Edirne’yi sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü
Edirne’yi sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü
Menzil Şeyhinin oğlu lüks arabasıyla görüntülendi. Cildi incinmesin diye şemsiye de tutuyorlar
Menzil Şeyhinin oğlu lüks arabasıyla görüntülendi. Cildi incinmesin diye şemsiye de tutuyorlar
Şehit polis son yolcuğuna uğurlandı. Gözyaşları sel oldu
Şehit polis son yolcuğuna uğurlandı. Gözyaşları sel oldu
Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucu bakın nereden çıktı. Jandarma bile şaştı kaldı
Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucu bakın nereden çıktı. Jandarma bile şaştı kaldı
Kaynanasının yüzüne tüküren yandı. Yargıtay kararını duyurdu
Kaynanasının yüzüne tüküren yandı. Yargıtay kararını duyurdu