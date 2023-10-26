İşte üreticinin getirildiği hal. Ürettiği para etmeyince hepsini kesti

Ağaçta 50 kuruş markette 18 liraya satılıyor. Hal böyle olunca Çukurovalı üretici elektrikli testereyi eline aldı limon ağaçlarının hepsini kesti.

KAYNAK: DHA
İşte üreticinin getirildiği hal. Ürettiği para etmeyince hepsini kesti

Üretici ile market arasında uçurum açıldıkça açılıyor. İşte bu durum üreticileri kızdırıyor. Çünkü Çukurovalı limon üreticisi tarlada 50 kuruşa alıcı bulmayan, markette 18 liraya satılan limon ağaçlarının hepsini kesti.

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Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da bu yıl erkenci limon ve portakalın dalında kalması nedeniyle farklı türlere yönelen çok sayıda çiftçi, ağaçlarını kesmeye başladı.

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Çukurova'da pek çok narenciye ürününün fiyatı düştü. Bahçede fiyatı 50 kuruşun altına gerileyen mayer cinsi limon toplama maliyetini bile kurtarmadı. Mayerin yanı sıra Washington cinsi portakal dalında kaldı. Gelecek yıllarda da zarar etmekten endişe eden ve farklı türlere yönelen çok sayıda çiftçi, dalları meyve dolu ağaçlarını kestirmeye başladı.

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'ÜRETİCİLER UMUTSUZ'
Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, şu an ne kadar alanda kesim yapıldığını belirleyemediklerini ancak her geçen gün kesilen miktarın arttığını anlattı. İncefikir, plansız yapılan tarım nedeniyle böyle dengesiz durumların yaşandığını belirtti.

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Kesimin çok fazla olması halinde, talebin arttığı dönemlerde bu ürünlerin fiyatının normalden çok daha fazla artabileceğine dikkat çeken İncefikir, "Çok ciddi bir şekilde üreticiler umutsuz. Tüccarlar bile uğramıyor artık. Kesimler gelecek günlerde mandalina türlerinde de başlayacak. Artık bakanlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüleri, tarımsal paydaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının planlı tarım konusunu çok ciddi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor" dedi.

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