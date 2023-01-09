Agüero yeşil sahalara geri döndü. İşte yeni takımı

Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan; ancak sağlık nedenleriyle İspanyol ekibine veda eden Sergio Aguero, yeniden yeşil sahalara döndü.

BARCELONA DE GUAYAQUIL'E TRANSFER OLDU

Arjantinli oyuncu, Ekvador'un Barcelona de Guayaquil takımıyla yeni sözleşme imzaladı. Agüero, yeni durağı Barcelona'yla aynı isimli Ekvador ekibi Barcelona de Guayaquil olacak.

''KARDİYOLOGTAN YARDIM ALDIM''

Futbola dönmesiyle ilgili Agüero, "Yeniden oynamak için heyecanlanıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Şimdiden antrenmanlara başladım, kulübüm için oynayabileceğim. Kardiyologdan yardım aldım.

Kendimi gerçekten iyi hissediyorum, her şeyi kontrol eden bir çipim var, bu şekilde oynayabiliyorum. 15 gün içinde İspanya'da Barcelona'dan takım arkadaşlarımla bir maça çıkacağım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ajantinli santrfor, Barcelona'da forma giydiği 2021 yılında kalbindeki sorun nedeniyle emekliye ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.