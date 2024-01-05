İşte zıpkın gibi yapan formül. 30 saniyede hazır

Vücudun zararlı toksinlere maruz kaldığında yorgun ve hasta olduğu biliniyor. Bu toksinleri vücuttan atamazsak, iyileşmemiz zorlaştığı bildirildi.

Vücudumuzun neye ihtiyacı olduğunu bilmeli ve ona göre davranması gerektiği önerildi.

Sağlıklı beslenmek rahatlatırken, sağlıksız beslenmek bizi düşündürmeli ve yeni alışkanlıklar edinmesi önerildi.

Hava, su ve besinlerden gelen toksinler; stres, sinir sistemi rahatsızlıkları gibi çeşitli problemlere neden olduğunun altı çizildi. Bu problemlerden kurtulmak için doğal beslenmeye özen gösterilmesi vurgulandı.

Sigara ve alkolü hayatınızdan çıkarmakla işe başlamanız önerildi. Stresle başa çıkmayı ve sakin olmayı öğrenmeniz vurgulandı. Sonra da vücudunuzu dinlendirecek kürlere yönelin. Bu kürlere seçerken de dikkatli olun, çünkü her kür herkese iyi gelmeyebileceğinin altı çizildi. Özellikle alerjiniz olan besinleri içeren kürlere uzak durması önerildi.

Tüketebileceğiniz kürlerden biri; maydanoz ve salatalık kürüdür. Çünkü hem basit hem de çok faydalıdır. Ayrıca bu iki besin de herkesin sevdiği besinlerdir, bu yüzden kürünü içmek kolay olacaktır ve vücut zamanla rahatlayacaktır. Peki, maydanoz ve salatalık kürü nasıl hazırlanır, faydaları nelerdir? Gelin birlikte görelim!

MAYDANOZ VE SALATALIK KÜRÜNÜN FAYDALARI

Maydanoz ve salatalık kürü, kilo vermeye yardımcı olur. Çünkü vücuttaki toksinleri temizler. Bu da kilo vermek isteyenler için ideal bir çözümdür. Vücuttaki ödemi de giderir. Kronik hastalığı olanlar da bu kürü güvenle tüketebilir. Çünkü içinde ağır besinler bulunmaz. Herkesin günlük olarak yediği besinler, karıştırılarak bir araya getirilir. Ayrıca bu kür, kan basıncını da dengeleyerek kalp sağlığına iyi gelir.

Bu kür, A ve C vitaminleri açısından zengindir ve antioksidan etkisi yapar. Vücuttaki hasarlı hücreleri onarır. İçten yenilenen vücut, dıştan da cilt güzelliği olarak kendini gösterir. Ayrıca bu besinler, lifli olmaları sayesinde sindirim sistemine de fayda sağlar. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

Vücuttaki virüs ve bakterilerle savaşır.

Maydanoz salatalık kürü, hastalıklara karşı korunmaya katkıda bulunur. Daha sağlıklı ve enerjik olmak için, içindeki besinlerin vitaminlerini vücuda ulaştırır. Bu harika ikili, vücudun sıvı gereksinimini karşılar ve böbrek bezlerini aktive eder. Böbrek sağlığının korunması, kişinin yaşam kalitesini artırır.

Malzemeler ve yapılışı şöyledir:

Bir demet maydanoz

Bir limon

Bir orta boy salatalık

Maydanozları iyice yıkayın ve saplarını ayırın.

Bir limonu halka halka kesin.

Salatalıkları da aynı şekilde dilimleyin.

Bu üç malzemeyi geniş bir kaba koyun ve bekletin. Sonra dinlenmiş olan kürü uygun zamanlarda için.