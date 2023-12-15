İstiklal Caddesi Avrupa’nın zirvesinde. Nedeni kimseyi şaşırtmadı

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İstiklal Caddesi Avrupa’nın zirvesinde. Nedeni kimseyi şaşırtmadı
İstanbul’un en önemli merkezi İstiklal Caddesi Avrupa’da birinci oldu. Kentin simge bölgelerinden biri olan caddenin birinci olmasının nedeni bir yıllık kira artışının yüzde 120’yi bulması oldu. İstiklal Caddesi’nin bu nedenden Avrupa’nın zirvesinde yer alması kimseyi şaşırtmadı.

Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, dünya genelinde sınıfının zirvesinde yer alan ana konumlardaki kiralara odaklanarak hazırladığı ‘Dünya Geneli Ana Caddeler 2023’ raporunu yayınladı.

Dünya genelindeki 49 ülkeyi ele alan ana caddeler sıralamasında, New York'un Beşinci Caddesi, yıldan yıla kira artışı durağan seyretmesine rağmen metrekarede yıllık 2 bin dolar kira ile dünyanın en pahalı perakende caddesi olarak birinciliğini korudu.

Milano'nun Via Montenapoleone Caddesi metrekarede yıllık bin 766 dolar kira ile bir sıra yükselerek ikinci sıraya yerleşti ve üçüncü sıradaki metrekarede yıllık bin 493 dolar kiraya sahip Hong Kong'un Tsim Sha Tsui Caddesi’ni geride bıraktı. Londra'daki New Bond Street ve Paris'teki Avenues des Champs-Élysées sırasıyla metrekarede yıllık bin 462 dolar ve bin 120 dolar ile dördüncü ve beşinci sıradaki yerlerini korudu.

Küresel ana perakende noktalarındaki kiralar, son 12 ayda yerel para birimi cinsinden ortalama yüzde 4.8 artarak bir önceki yıl kaydedilen yüzde 3.7'lik büyümenin üzerine çıktı. Dünya genelinde en yüksek kira artış oranı yüzde 5.3 ile Asya-Pasifik olurken, Amerika kıtası yüzde 5.2, Avrupa ise yüzde 4.2'lik bir artış gösterdi. Raporda ayrıca ABD’nin işlemlerin yüzde 69’unun pandemideki kira seviyelerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle dünya genelinde pandemiden sonra en çok toparlanma gösteren yer olduğu belirtildi.

36'NCI SIRAYA YÜKSELDİ

Sıralamada 2023 yılında metrekarede yıllık 2.500 euroluk kira artışı ile 31’inci sıradan 20’nci sıraya yükselen İstiklal Caddesi ise yüksek enflasyon nedeniyle kiraların bir önceki yıla göre yüzde 127 gibi şaşırtıcı bir oranda artmasıyla dikkat çekerken, dünyadaki diğer ana alışveriş caddelerindeki kira büyüme oranlarını açık ara geride bıraktı. Bu kapsamda İstanbul’u yüzde 33 artış ile Arjantin’deki Calle Florida Caddesi, yüzde 20 ile Milano’daki Via Montenapoleone Caddesi ve yüzde 17 ile Vietnam’daki Dong Khoi Caddesi izlerken, diğer şehirlerin ana caddelerindeki oranlar bu oranların çok altında yer aldı.

AVRUPA'DA EN PAHALISI MİLANO

Avrupa’nın en pahalı alışveriş lokasyonu, metrekarede yıllık bin 766 dolar ile Milano’daki Via Montenapoleone Caddesi olurken, en ekonomik alışveriş caddesi ise metrekarede yıllık 33 dolarlık kira ile Makedonya’daki Makedonya Caddesi oldu. Avrupa’nın kiralarda en büyük oranda düşüş yaşanan bölgesi ise yüzde 14 ile kiraların metrekarede yıllık 120 dolar olduğu Finlandiya’nın Helsinki şehir merkezi oldu.

Amerika kıtasındaki en pahalı alışveriş lokasyonu, metrekarede 2 bin dolar yıllık kira ile New York’taki 5’inci Cadde olurken, en ekonomik alışveriş lokasyonu metrekarede yıllık 28 dolar ile Argentina’daki Calle Florida Caddesi oldu. Aynı cadde yüzde 33 oran ile bir önceki yıla göre en güçlü kira büyümesi yaşanan lokasyon oldu. Kıtadaki en büyük kira düşüşü ise yüzde 26 ile Chicago’daki North Michigan Bulvarı’nda.

Asya kıtasında ise en pahalı alışveriş lokasyonu Hong Kong’ta metrekarede yıllık 1.493 dolar kira ile Tsim Sha Tsui Caddesi iken, en ekonomik alışveriş lokasyonu Hindistan’da metrekaresi yıllık 22 dolar olan 2.Anna Nagar Caddesi oldu. En güçlü kira büyümesi ise bir önceki yıla göre kira değeri yüzde 60 artan Japonya Osaka’daki Midosuji Caddesi olarak yer aldı. En yüksek kira düşüşü ise yüzde 26 ile SM-Tren İstasyonu bölgesi oldu.

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