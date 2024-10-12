İstiklal Caddesi'nde polise bıçakla saldıran şahsın tehdit görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da günde milyonlarca vatandaşın geçtiği İstiklal Caddesi’nde kan donduran bir olay yaşandı.

Cadde üstünde duran polis memuruna arkasından sessizce yaklaşan bir şahıs, elindeki bıçağı polisin ensesine sapladı. Yaralanan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken şizofreni hastası olduğu öne sürülen saldırgan olay yerinden kaçtı

POLİSLERİ ALENEN TEHDİT ETMİŞ

Saldırının ardından şüpheli O.I'nın daha önce çektiği bir videoda polisleri alenen tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Çektiği videoda şüpheli, kendisinin Nurtepe'de polis ekipleri tarafından durdurularak kimlik kontrolü yapıldığını ifade ederek, polislere tehditler savurdu. Kendisine kimlik kontrolü yapan memurları 'düelloya' çağıran O.I, polis memurlarının çantasında bulunan bıçak ve balisini ise almadığını söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gerçekleştirilen yazılı açıklamada, şahsın çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi.

Emniyetin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen O.I. isimli şüpheli Kasımpaşa'da gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan suç kaydı olduğu tespit edilmiş, ayrıca yapılan kontrolde şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Yaralı polisimizin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmekte, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."