İstinaf eşini öldüren inşaat işçisine verilen cezayı onadı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 6'ncı kattaki boş daireden bir alt kattaki daireye sarkıttığı halatla girip, eşi Meral Sivrikaya'yı (50) öldüren inşaat işçisi Erkan Sivrikaya'ya (52) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını istinaf mahkemesi de onadı. Sanık Sivrikaya'nın avukatları kararı bu defa Yargıtay'a taşıdı.

KAYNAK: DHA
İstinaf eşini öldüren inşaat işçisine verilen cezayı onadı

İki çocuk annesi Meral Sivrikaya, bir süre önce, eşi Erkan Sivrikaya'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'ndeki 6 katlı Çimen Apartmanı'nın 5'inci katında yaşayan kızı Özlem Yılmaz'ın yanına yerleşti. İnşaat işçisi koca, barışmak istediği eşiyle konuşmak için 23 Mart 2021 akşamı kızının evine geldi. Zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca da binanın çatısına çıktı. Çalıştığı inşaattan getirdiği halatı sarkıtarak, çatıdan 6'ncı kattaki boş dairenin balkonuna indi. Alkollü olduğu öne sürülen Erkan Sivrikaya, bir süre boş dairede oturdu. Bu sırada pencere camlarına, 'Yuvana dön', 'namus', 'af yok' şeklinde yazılar yazdı. Daha sonra da balkonun demirine bağladığı halatı 5'inci kattaki kızının dairesinin balkonuna sarkıttı. Halatı kullanarak balkona inen Erkan Sivrikaya, tornavidayla kapıyı açtı, sesi duyup, uyanan ve balkon kapısına yönelen eşini bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Meral Sivrikaya'yı tekrar bıçaklayan Erkan Sivrikaya, kaçmaya çalışırken, vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. İfadesinde eşini ihanetle suçlayan Erkan Sivrikaya tutuklandı. Sivrikaya hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sivrikaya, karar duruşmasında son sözünün sorulması üzerine, "Hayatını yaşamak istedi. Evi terk etti. Konuşmak için gittim. 'Ben seninle olmak istemiyorum' dedi. Sözleri zoruma gitti. Bacağına bıçak sapladım. Bana başkasıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Kendimi kaybettim. Birçok yerinden bıçakladım. Kapı açılınca kaçtım" dedi.

Savcı, aldatma yönünde bir bulgu olmadığını, sanık Erkan Sivrikaya'nın tahrik indirimi alabilmek için yalan söylediğini savunup, mütalaasında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istedi. Verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti, Sivrikaya'yı tahrik ve takdir indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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DOSYA BU DEFA DA YARGITAY'A TAŞINDI

Sanık Erkan Sivrikaya'nın avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanık Sivrikaya'ya verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Sanık avukatları bunun üzerine dosyayı bu defa Yargıtay'a taşıdı.

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