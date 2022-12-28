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Kılıçdaroğlu'ndan çok sert Gezi Davası tepkisi. İstinaf Mahkemesi cezaları onamıştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Davası'nda, Osman Kavala'ya müebbet ve 7 kişi için verilen 18 yıl hapis cezalarını onayan İstinaf Mahkemesi kararına sert tepki gösterdi…

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 19:53
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İstinaf Mahkemesi cezaları onamıştı. Kılıçdaroğlu'ndan Gezi Davası tepkisi

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert Gezi Davası tepkisi. İstinaf Mahkemesi cezaları onamıştı
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İstinaf Mahkemesi, Gezi Davası'nda verilen Osman Kavala'ya müebbet, 7 kişi için ise 18'er yıl hapis cezalarını onadı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan bu karara sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu; “Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de. Adaleti bu ülkeye getireceğiz! Vera’yı babasına kavuşturacağız!” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı davasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet ve aralarında İBB yöneticisi Tayfun Kahraman'ın da bulunduğu  7 sanık için de 18'er yıl hapis cezası vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'ncü Ceza Dairesi kararı yerinde bulduğunu açıkladı.

Gezi Parkı olayları hakkında aralarında iş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı dava, 18 Şubat 2020'de karara bağlandı. Davada Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 sanığın beraatine, firari sanıklar ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

Savcılık yerel mahkemenin kararını istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nde 22 Ocak 2021 tarihinde Osman Kavalı'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraat kararını bozuldu. Bunun üzerine 30. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Nisan 2021'deki duruşmada, yakalamalı sanıklar Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyanın da ana davayla birleştirilmesine karar verdi.

Öte yandan, Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Anayasa'yı ihlal" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları dava da Gezi Parkı ana davasıyla birleştirildi.

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Yıldırım Demircioğlu
28.12.2022 21:04
İstinaf mahkemesi kararlarına, üst mahkeme Yargıtay da itiraz hakkı vardır.  
 
1950
28.12.2022 19:56
Geziye milyonlar, evde destekleyen on milyonları bulmuştu, o zaman hepsine aynı cezayı verin, hapishane yetmiyorsa, ev hapsi ver, Allahım aklımıza mükayit ol  
 
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