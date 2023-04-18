İstinaf mahkemesi kararını verdi. Bahçeli'ye “bunadı” demek hakaret değil

Dolayısıyla sanığın beraatına hükmetti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret suçlamasından kurtuldu.

Sosyal medya kullanıcısına, Bahçeli'ye "bunadı" dediği gerekçesiyle verilen 5 bin 300 lira para cezası da bu kararla iptal edildi.

AİHM HATIRLATILDI

İstinaf mahkemesi kararında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına atıfta bulundu:

“Somut durumda sanığın, katılana yönelik yazdığı iddianamede belirtilen suça konu paylaşımında kullandığı ‘bunadı’ ifadesi rahatsız edici nitelikte ise de katılanın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olmayıp kaba, nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olması dikkate alınarak hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı…

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" VURGUSU

Mahkeme ayrıca, suça konu ifadenin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti:

“Paylaşım içeriği bir bütün halinde dikkate alındığında bu sözlerin Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında özel bir önem atfedilen, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirileceği konusunda tereddüt bulunmadığı, bu sebeple de hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın mahkumiyetine karar verildiği anlaşıldığından ilk derece mahkemesinin istinafa konu hükmünün CMK'nın 280/2 maddesi uyarınca kaldırılmasına ve sanığın atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Suça konu paylaşım, sanığın Sözcü Gazetesinin Facebook sayfasında Bahçeli’nin demecine yer verilen bir habere yaptığı şu yorumdu: “Şunu artık huzurevine yatırın ya, iyice bunadı bu döne döne kafayı sıyırdı iyice.”

Bahçeli’nin şikayeti üzerine Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hakaret davası açıldı.

"SUÇ UNSURU BULUNMAMAKTADIR"

Sosyal medya kullanıcısı duruşmadaki savunmasında, “Söylediğim sözde bir hakaret bulunmamaktadır. Bizim yörede genelde kullanılan bir kelimedir. Bir yere koyduğu bir şeyi unutanlara söylenen bir sözdür, tıbben de kullanılan bir terimdir” dedi.

Avukatı Efkan Bolaç da sanığın sözlerinde kaba bir ifade dahi bulunmadığını belirtti: “Müştekinin [Bahçeli] 3-5 yıl önce söyledikleri ile bugünkü söylemleri arasında bariz bir farklılık vardır ve müvekkilimin söyledikleri bunun tespitine ilişkindir. Tıbben demans kelimesi kullanılmış olsaydı bu dava açılmayacaktı. Bu kelime yerine kullanılan bunak sözünün karşılığı söylediklerinin birbirini tutmaması ve unutkanlıktan malul olmasıdır. Bu kapsamda söz konusu söylemde suç unsuru bulunmamaktadır.”

Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi davayla ilgili 2 Haziran 2021’deki kararında, sanığı suçlu buldu, 5 bin 300 lira adli para cezası ödemesine hükmetti.

İstinaf ise 1 Mart 2023 tarihli kararıyla sanığın ifadelerinde suç unsuru olmadığına hükmetti, karar taraf avukatlarına bugün tebliğ edildi.