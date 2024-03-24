İstinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü. Bir vatandaş facianın eşiğinden döndü

Kaynak: İHA
İstinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü. Bir vatandaş facianın eşiğinden döndü
Ankara’da yeni yapılan bir apartmanın istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü. Gecekondunun içinde bulunan bir vatandaş, duvar çökmeden duyduğu sesler sebebiyle dışarı çıktığı için kazadan son anda kurtuldu.

Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşil Bayır Mahallesi 1805. sokakta meydana gelen olayda, yapımı yeni biyen bir apartmanın istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü. Olay yaşanmadan önce gecekonduda olan Ramazan Dağ, evin tavanında duyduğu sesler nedeniyle dışarıya çıktığı için facianın eşiğinden döndü.

Olay sonucunda gecekondu kullanılamaz hale gelirken, Dağ’ın beslediği köpek ve güvercinler istinat duvarının altında kalarak hayatını kaybetti.

Dağ, olay sonrasında, “İlk önce ev çatır çutur etmeye başladı. İlkinde ben evin içinde oturuyordum, çay içiyordum. Baktım ki tavandaki şeyler komple düşmeye başladı. Düşünce ben baktım acaba bir yer mi yıkılıyor? Baktım istinat duvarı geliyor. Aşağıda ufak şeyler vardı alıp çıkıp demeye kalmadan kaçtım ev komple yıkıldı. Ben tek yaşıyorum. Yavrularım ve kuşlarım vardı, hepsi öldü. Güvercinlerim ve kangal yavrularım vardı. 3 tane hayvan 10 tane de kuşum vardı” ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin olay hakkında inceleme başlattığı belirtildi.

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