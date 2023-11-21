İstiridyeler nasıl inci yapar?

Giyime farklı bir hava katan inci kolyelerin nasıl istiridyeler tarafından yapıldığı ortaya çıktı. İstiridyenin anatomik yapısı resmedildi.

İstiridyeler nasıl inci yapar?

How It Works dergisinde yer alan bilgilere göre; İnciler, genellikle boyunları süsleyen uzun bir ip üzerinde görülen pürüzsüz, parlak mücevherlerdir. Antik Romalılar ve Mısırlılar tarafından en azından MÖ 5. yüzyıldan beri bir moda aksesuarı olarak kullanılmaktadır.

Ancak bu büyüleyici mücevherleri yaratan süreç jeolojik değil. Yavaş hareket eden deniz ve tatlı su hayvanları tarafından acılarının bir tür sembolü olarak üretiliyorlar.

İstiridye ve midye gibi yumuşakçalar savunma mekanizmalarının bir yan ürünü olarak inci üretirler. Bu su canlıları vücutlarını parazitlerden, keskin kabuk parçalarından veya beslenmek için açıldıklarında kabuklarının içine sıkışan diğer kalıntılardan kurtulmaya çalıştıklarında inciler oluşur. Bir yumuşakçanın kabuğunu oluşturan ana malzeme olan kalsiyum karbonat, tahriş edici bir madde mevcut olduğunda kristalize bir formda salgılanır. Buna aragonit denir ve protein lifleriyle birleşerek yabancı nesnenin etrafındaki pürüzsüz katmanları kaplar. Sonuç, nesne ile yumuşakçanın yumuşak iç dokusu arasında bir bariyer görevi gören kremsi renkli katı bir toptur. Günümüzde incilerin çoğu doğal yollarla elde edilmiyor. Bunun yerine, insanlar bu tepkiyi tetiklemek ve inci üretim oranlarını artırmak için istiridyeye uygun bir tahriş edici madde yerleştiriyor.

Dergide istiridyenin anatomisi ve inci yapısı şöyle resmedildi:

eeebc52e-097f-4082-bb4a-9432d8a0de91.jpg1- MANTO

Bu etli iç astar sedef adı verilen kalsiyum karbonat kristalleri üretir.
2- AĞIZ

Yiyecek yaklaştığında, istiridyeler ağızlarını ortaya çıkarmak için kabuklarını açarlar. Bu sırada kırık kabuklar gibi döküntüler içeri girerek yumuşak iç dokuyu tahriş edebilir.
3- DIŞ KABUK

Sert dış kabuk, manto tarafından üretilen kalsiyum karbonattan yapılmıştır. İstiridyenin yumuşak iç dokusunu örtmek için güçlü bir kafes şeklinde düzenlenmiştir.
4- MİDE

İstiridyeler beslenmelerinin bir parçası olarak çok miktarda yosun yerler. Bu algler kalsiyum açısından zengindir ve bu kalsiyumu sindirerek kabuklarını ve incilerini oluşturmak için kullanırlar.

5- SOLUNGAÇLAR

Faydalı besinler vücuda süzülürken su solungaçlardan istiridyenin içine akar.

6- İNCİ TORTUSU

Mantodaki hücreler, istiridyeye tahriş edici bir madde girdiğinde fazladan sedef salgılar. İstiridye tahriş edici madde etrafında bir örtü geliştirerek kabuk ile manto arasında bir inci oluşturur.

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