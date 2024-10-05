İstismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebekten kötü haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebekten kötü haber

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla bebeğin durumu ciddiyetini korurken artık ilaçlara tepki vermediği açıklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel tacize uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 28 gündür doktorlar tarafından hayatta tutulmaya çalışan Sıla bebeğin durumu ciddiyetini korurken bebeğin artık ilaçlara tepki vermediği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül tarihinde kızı Sıla Y'yi, "uyanmadığını" ifade ederek hastaneye götürmüş, muayenenin ardından bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilmiş, durum polis ekiplerine bildirilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin beraber yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

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