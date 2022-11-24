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İsveç Başbakanı Kristersson 'Türkiye, kendisini terör saldırılarına karşı koruma hakkına sahip'

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye’nin teröre karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu ifade ederek, “Terörle ilgili faaliyetlere katılan ve onları finanse edenler İsveç’i değil, Türkiye’yi hedef alıyor” dedi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 23:38
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İsveç Başbakanı Kristersson 'Türkiye, kendisini terör saldırılarına karşı koruma hakkına sahip'

İsveç Başbakanı Kristersson 'Türkiye, kendisini terör saldırılarına karşı koruma hakkına sahip'
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İHA - İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç parlamentosunda Yeşiller Partisi Sözcüsü Marta Stenevi’nin Türkiye ile ilgili sorularına cevap verdi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na dair soru üzerine Kristersson, Suriye’nin kuzeyindeki çatışmanın "çok karmaşık" olduğunu belirterek, “Bir yandan terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele, diğer taraftan da Türkiye’nin terör saldırılarına maruz kalan bir ülke olduğu kabul edilmeli. Türkiye’nin kendisini terör saldırılarına karşı koruma hakkına sahip olduğunu belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelerin Türkiye’yi anlaması gerektiğine dikkat çeken Kristersson, “Dünyanın geri kalanının Türkiye’yi vuran terör saldırılarının, diğer ülkeleri vuran terör saldırıları kadar Türkiye için de kötü olduğunu kabul etmesi için nedenler var” dedi.

İsveç’in NATO üyeliğine Türkiye’nin onay vermesi için bir anlaşma imzaladığını da hatırlatan Kristersson, bunun İsveç’in terörle mücadeleyi yoğunlaştırması gerektiği anlamına geldiğini belirterek, “Çeşitli şekillerde teröre veya terörle ilgili faaliyetlere katılan ve onları finanse edenler İsveç’i değil, Türkiye’yi hedef alıyor. İsveç’in onlar için güvenli bir sığınak olmaması gerektiğini tespit ettik” dedi.

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