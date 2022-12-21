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İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'un, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:54
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström yarın Türkiye'ye gelecek

İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Billström arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsveç ikili ilişkileri ele alınacak.

Diğer yandan söz konusu görüşmelerde, İsveç'in Ocak 2023'te devralacağı Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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